Dev banka binasını sattı: Bilgi vermekten kaçındılar

HSBC Holdings Plc, Japonya'nın başkentinde yapımı devam eden yeni bir binaya taşınmaya hazırlanırken Tokyo'daki genel merkez binasını sattı.

Kayıtlara göre, finansal hizmetler firması Mitsubishi HC Capital Co.'nun bir birimi, Mart ayında Tokyo'nun Nihonbashi bölgesindeki HSBC binasını satın aldı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin belirttiğine göre, HSBC, 2029'da tamamlanması planlanan Tokyo İstasyonu yakınlarındaki bir komplekse taşınmadan önce burada yer kiralıyor.

HSBC ve Mitsubishi HC Capital sözcülerinden konuyla ilgili yorum almaktan kaçınıldı.

Yeni ofis, Tokyo İstasyonu önündeki çok amaçlı bir projenin parçası olarak Yaesu bölgesinde inşa ediliyor.

HSBC'nin Japonya CEO'su Takeo Kaneko, bu hafta LinkedIn'de yaptığı bir paylaşımda, büyük bir ulaşım merkezinin yanında yer almanın müşterilere yakın kalmayı kolaylaştıracağını belirtti.

Japonya'da 380 çalışanı bulunuyor

Londra merkezli bankanın internet sitesine göre Japonya'da 380 çalışanı bulunuyor. HSBC CEO'su Georges Elhedery, varlık satışları ve operasyonları basitleştirerek bankanın küresel çapta yeniden yapılandırılmasını hızlandırıyor.

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