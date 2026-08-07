Sürücüler artık hız yapamayacak: Yaya geçitlerinde yeni dönem
Sürücüleri geçiş noktalarında yavaşlatan sistem, yaya güvenliğini artırırken kaza riskini de azaltıyor. Kaldırım seviyesine yükseltilen yaya geçitleri, başta ABD olmak üzere birçok ülkede yaygınlaşıyor.
Yükseltilmiş yaya geçitleri, ABD'de hayata geçirilen yeni trafik güvenliği projelerinin önemli unsurlarından biri haline geliyor. Son olarak Tennessee eyaletindeki Nashville ile Kuzey Carolina'daki Raleigh kentlerinde uygulanmaya başlayan sistem, özellikle okulların çevresi, parklar ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda tercih ediliyor.
Yayalara öncelik verme oranı da artıyor
Saha araştırmalarından elde edilen bulgular, yükseltilmiş geçitlerin bulunduğu bölgelerde araçların yaklaşma hızında belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda sürücülerin yayalara öncelik tanıma oranında da kayda değer bir artış gözlemleniyor.
Bazı şehirlerde uygulama, reflektif yol işaretleri, LED destekli aydınlatma sistemleri ve dikkat çekici trafik levhalarıyla güçlendiriliyor. Bu ek önlemler, sürücülerin geçitleri daha uzak mesafeden fark etmesine ve güvenli şekilde yavaşlamasına katkı sağlıyor.
Yükseltilmiş yaya geçitleri yalnızca ABD ile sınırlı kalmıyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde de yaygınlaşan uygulama; okul çevreleri, hastaneler, parklar ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda güvenliği artıran etkili çözümler arasında gösteriliyor.
Ulaşım uzmanları, bu sistemlerin daha geniş ölçekte kullanılmasının hem trafik kazalarının şiddetini azaltacağını hem de kent içi ulaşımı yayalar açısından daha güvenli hale getireceğini değerlendiriyor.
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