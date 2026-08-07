Sürücüler artık hız yapamayacak: Yaya geçitlerinde yeni dönem

Yükseltilmiş yaya geçitleri, ABD'de hayata geçirilen yeni trafik güvenliği projelerinin önemli unsurlarından biri haline geliyor. Son olarak Tennessee eyaletindeki Nashville ile Kuzey Carolina'daki Raleigh kentlerinde uygulanmaya başlayan sistem, özellikle okulların çevresi, parklar ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda tercih ediliyor.

Kaldırım seviyesine yükseltilen geçitler sayesinde sürücüler, bu noktalara yaklaşırken hızlarını doğal olarak azaltmak zorunda kalıyor. Böylece olası kazaların önüne geçilmesi ve meydana gelebilecek çarpışmaların etkisinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Yayalara öncelik verme oranı da artıyor

Saha araştırmalarından elde edilen bulgular, yükseltilmiş geçitlerin bulunduğu bölgelerde araçların yaklaşma hızında belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda sürücülerin yayalara öncelik tanıma oranında da kayda değer bir artış gözlemleniyor.

Bazı şehirlerde uygulama, reflektif yol işaretleri, LED destekli aydınlatma sistemleri ve dikkat çekici trafik levhalarıyla güçlendiriliyor. Bu ek önlemler, sürücülerin geçitleri daha uzak mesafeden fark etmesine ve güvenli şekilde yavaşlamasına katkı sağlıyor.

Yükseltilmiş yaya geçitleri yalnızca ABD ile sınırlı kalmıyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde de yaygınlaşan uygulama; okul çevreleri, hastaneler, parklar ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda güvenliği artıran etkili çözümler arasında gösteriliyor.

Ulaşım uzmanları, bu sistemlerin daha geniş ölçekte kullanılmasının hem trafik kazalarının şiddetini azaltacağını hem de kent içi ulaşımı yayalar açısından daha güvenli hale getireceğini değerlendiriyor.

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