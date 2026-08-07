Cevdet Yılmaz: Mekke Ortak Savunma Anlaşması tarihi bir adımdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bugün Mekke’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalandığı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülkeler Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adımdır. Herhangi bir ülkeyi hedef almayan bu anlaşma, ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayii işbirliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken Türkiye’nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik işbirliklerini daha da ileri taşımaktadır. Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ortak tarih, kardeşlik ve dayanışma temelinde atılan bu önemli adımın bölge, İslam alemi, küresel barış için hayırlı olmasını diledi.

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