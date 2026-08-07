Bakan Gürlek: Yeşil Vatan'a kastedenler hesabını verecek

Rüşvetten tutuklanan CHP'li Başkan: Partinin ahlakını alan biriyim

İzmir merkezli yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" operasyonu kapsamında gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıktığı öne sürülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran WhatsApp yazışmaları da gündeme geldi. Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Çiçek'in eşinden "yapay zeka" savunması geldi. Öte yandan Çiçek'in yerel seçimlerde belediye başkan adayı olduğu dönemde katıldığı canlı yayında, "Parti tabanından geliyorum. Partinin ahlakını aldım." sözleri de yeniden gündem oldu.