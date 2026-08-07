Bakan Gürlek: Yeşil Vatan'a kastedenler hesabını verecek
, Cuma16:24, 07/08/2026
Yeni Şafak
Akın Gürlek Iğdır'da
Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeşil Vatan”a zarar verenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gürlek, doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yangınlarla mücadelenin kararlılıkla ve tavizsiz biçimde sürdürüleceğini ifade etti.
Adalet Bakanı
Akın Gürlek, yoğun mesaisine devam ediyor.
Bakan Gürlek, bir dizi programa katılmak için sabah saatlerinde Iğdır'a geldi.
Gürlek, programı kapsamında ilk olarak Iğdır Valiliğini ziyaret etti.
Valilikte Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılanan Adalet Bakanı, ziyaretin ardından basın mensuplarının karşısına geçti.
Burada orman yangınlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
"Ağır bir suçtur"
Akın Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yeşil Vatan’a yönelik her saldırı; milletimizin ortak varlığına, millî servetimize ve gelecek nesillerimizin hakkına yönelmiş ağır bir suçtur.
Kasten ormanlarımızı yakanların, ihmal veya sorumsuzluklarıyla yangına sebebiyet verenlerin, sabotaj girişiminde bulunanların ve bu felaketleri fırsata çevirmeye çalışanların karşısında hukuk bütün gücüyle duracaktır.
"Ormanlarımızı koruyacağız”
Yeşil Vatanımıza kasteden kim olursa olsun, işlediği suçun hesabını hukuk önünde verecektir. Ormanlarımızı, tabiatımızı ve geleceğimizi korumak için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz."
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