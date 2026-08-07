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Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntı: O gece adım adım takip etmiş

Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntı: O gece adım adım takip etmiş

15:05, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 15:30, 07/08/2026, Cuma
DHA
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Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntı: O gece adım adım takip etmiş

Şişli’de eski sevgilisi Nazir Ilgın tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin’in, cinayetten sadece 9 gün önce şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen Ilgın’ın kararın tebliğinden 3 gün sonra Şahin’i öldürdüğü belirlenirken, 6 suç kaydının bulunduğu ve eski sevgilisini bıçakladığı davada 14 yıl hapis cezasının istinafta olduğu öğrenildi.

Şişli’de Nilda Müge Şahin(26) eczane önünde arkadaşının ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet eden Şahin hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şahin’in saldırıdan 9 gün önce Ilgın’dan şikayetçi olduğu, gözaltına alınan Ilgın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve uzaklaştırma kararının olaydan 3 gün önce tebliğ edildiği belirtildi. Şahin ile birlikte hastaneye giden arkadaşı, cinayete ilişkin tanık olarak ifade verdi. Tanık ifadesinde, gittikleri hastanenin çevresinde şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak onun olup olmadığını anlayamadıklarını, daha sonra ilaç almak için gittikleri nöbetçi eczanenin bulunduğu sokakta Şahin'in saldırıya uğradığını anlattı. Öte yandan şüphelinin 6 suç kaydı olduğu öğrenilirken, eski sevgilisi Ceylan G.'yi bıçakladığı saldırıya ilişkin davada verilen 14 yıl hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu belirtildi.

Şişli’de Nilda Müge Şahin(26) eczane önünde arkadaşının ilaç almasını beklediği sırada motosikletle gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35), tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet eden Şahin hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şahin’in saldırıdan 9 gün önce Ilgın’dan şikayetçi olduğu, gözaltına alınan Ilgın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve uzaklaştırma kararının olaydan 3 gün önce tebliğ edildiği belirtildi. Şahin ile birlikte hastaneye giden arkadaşı, cinayete ilişkin tanık olarak ifade verdi. Tanık ifadesinde, gittikleri hastanenin çevresinde şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak onun olup olmadığını anlayamadıklarını, daha sonra ilaç almak için gittikleri nöbetçi eczanenin bulunduğu sokakta Şahin'in saldırıya uğradığını anlattı. Öte yandan şüphelinin 6 suç kaydı olduğu öğrenilirken, eski sevgilisi Ceylan G.'yi bıçakladığı saldırıya ilişkin davada verilen 14 yıl hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu belirtildi.

Olay, 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi.

Olay, 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi.

2 kurşun sırtından girdi göğsünden çıktı


Şahin'in arkadaşı eczaden ilaç alırken, Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın., eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin’e silahla ateş açtı. Saldırının ardından skuter motosikletle olay yerinden kaçtı. Genç kadının sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet etti. Şahin ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 kurşun sırtından girdi göğsünden çıktıŞahin'in arkadaşı eczaden ilaç alırken, Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah skuter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın., eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin’e silahla ateş açtı. Saldırının ardından skuter motosikletle olay yerinden kaçtı. Genç kadının sırtına 2, göğsüne de 2 kurşun isabet etti. Şahin ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane çevresinde görmüş; O olduğuna emin olamamış


Şahin'in arkadaşının ifadesine göre, gittikleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çevresinde Nazir Ilgın'a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak şüphelendikleri kişinin Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını anlattı. Şahin'in arkadaşı hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye gittiklerini, Nilda Müge Şahin’in eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığını anlattı.


Hastane çevresinde görmüş; O olduğuna emin olamamışŞahin'in arkadaşının ifadesine göre, gittikleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çevresinde Nazir Ilgın'a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak şüphelendikleri kişinin Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını anlattı. Şahin'in arkadaşı hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye gittiklerini, Nilda Müge Şahin’in eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığını anlattı.

Cinayetten 9 gün önce şikâyetçi olmuş


Yapılan incelemede Şahin’in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikâyetçi olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Buna rağmen şüphelinin, kararın tebliğinden 3 gün sonra eski sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.


Cinayetten 9 gün önce şikâyetçi olmuşYapılan incelemede Şahin’in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikâyetçi olduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kendisine tebliğ edildiği öğrenildi. Buna rağmen şüphelinin, kararın tebliğinden 3 gün sonra eski sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.

6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı


Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın 3 'Kasten yaralama', 1 'Hakaret ve tehdit' ile 2 kez 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.


6 suç kaydı olduğu ortaya çıktıYapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın 3 'Kasten yaralama', 1 'Hakaret ve tehdit' ile 2 kez 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında toplam 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

14 yıl hapis cezası kesinleşmemiş


Öte yandan Nazir Ilgın hakkında 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.


14 yıl hapis cezası kesinleşmemişÖte yandan Nazir Ilgın hakkında 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İlk derece mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli hakkında verilen kararın istinaf mahkemesinde inceleme aşamasında olduğu, dosyanın kesinleşme süreci devam ederken şüphelinin tutuksuz olduğu öğrenildi.

İlk derece mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli hakkında verilen kararın istinaf mahkemesinde inceleme aşamasında olduğu, dosyanın kesinleşme süreci devam ederken şüphelinin tutuksuz olduğu öğrenildi.
Başlıklar :nilda müge şahinnazir ilgınşişlikadın cinayeti
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