Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları geçen yıla göre yükseldi
15:38, 07/08/2026, Cuma
AA
Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu, sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarının geçen yıla göre arttığı, yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 vakanın tespit edildiği ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı
Theodoros Vasilakopulos, devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, vakaların özellikle başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika Bölgesi'nin güney ve doğu kesimlerinde yoğunlaştığını söyledi.
Vasilakopulos, virüsün yaygın sivrisinekler aracılığıyla bulaştığını, enfekte kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmediğini belirtti.
Vakaların yaklaşık yüzde 20'sinde hafif ateşli hastalık görülebildiğini anlatan Vasilakopulos, yüzde 1'den azında ise ensefalit ve menenjit gibi ciddi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarının gelişebildiğini kaydetti.
EODY verilerine göre ülkede yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 vaka tespit edildi ve 65 yaşın üzerindeki 6 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan'da geçen yıl ağustos ayına kadar 35 Batı Nil virüsü vakası kaydedilmişti. 2025 yılının tamamında ise vaka sayısı 96'ya yükselmiş, virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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