Freni boşalan kamyon binanın duvarına girdi
11:50, 07/08/2026, Cuma
DHA
Malatya'da kaza
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, bir binanın duvarına çarptı. Kazada kamyon şoförü yaralandı.
Kaza, dün İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Freni boşaldığı öne sürülen 06 DJ 4452 plakalı kamyon, yoldan çıkıp bir binanın duvarına çarptı.
Kazada şoför, kamyonda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şoför, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Başlıklar :malatyayeşilyurtkamyon kazası
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