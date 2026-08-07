Yapay zeka virüs tasarladı: Laboratuvarda çoğalan 16 yeni virüs üretildi

Guardian gazetesinin haberine göre, Stanford Üniversitesindeki bilim adamları, tamamen işlevsel olan ve laboratuvarda çoğalabilen yeni virüsler tasarlamak için yapay zekayı kullandı.

Araştırmacılar, yapay zeka sohbet robotlarının temelini oluşturan büyük dil modellerinin genetik karşılığı olan genom dil modellerini kullanarak "bakteriyofaj" adı verilen ve bakterileri enfekte eden virüsler oluşturmak için işlevsel genomlar tasarladı.

İlk kez yapay zeka kullanılarak tam genomların tasarlandığı çalışmada, bu yöntemle ortaya çıkan 16 yeni yaşayabilir virüs oluşturulurken bu virüsler bakterileri enfekte etmek üzere üretildi.

Üretilen bu virüsler laboratuvarda bir petri kabında E. coli bakterisi ile karşı karşıya getirilirken virüslerin bir kısmı iki farklı E. coli türünün direncini yenebildi.

"İnsanlar için tehdit oluşturmuyor"

Araştırmacılar, bu virüslerin insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Araştırma, "Science" dergisinde yayımlandı.

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