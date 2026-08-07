Aladağlar'ın saklı cenneti Karagöl turkuaz rengiyle büyülüyor: 3 saatlik zorlu tırmanışa değer

"Buraya birçok vatandaşımız gelmeye başladı"





Aladağlar'ın el değmemiş bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Biltekin, şöyle konuştu:





"Aladağlar'da kireçtaşı yapısı nedeniyle çökekler oluşuyor. Çökeklerde de karların erimesiyle buzul gölü oluşuyor. Bu sene yağışların yoğun olmasından dolayı su miktarımız çok. Sonbahara kadar bu gölde su kalıyor. Dağcılar bu bölgeden Yedigöller tarafına geçiş yapıyor. Aynı şekilde Demirkazık Gölü'nden başlayıp Yedigöller Platosu'na ulaşıp Yedigöller'den bu tarafa da ters geçişleri gerçekleştiriyorlar, kamp yapabiliyorlar. Zirvelere tırmanmak için burayı kamp alanı olarak kullanabiliyorlar."