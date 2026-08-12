15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Niğde'nin son ustası unutulmaya yüz tutan saraçlık mesleğini yaşatmaya çalışıyor: Bu meslek benimle birlikte tarih olacak

Niğde'de teknolojinin gelişmesine bağlı olarak at ve eşek kullanımının büyük ölçüde azalmasıyla unutulmaya yüz tutan saraçlık mesleğinin son temsilcilerinden Ali Diker (72), "Babamdan kalan mesleği 60 yıldır sürdürmeye çalışıyorum. Gücüm yettiği yere kadar bu işi sürdüreceğim. Bu meslek benimle birlikte tarih olacak" diye konuştu.