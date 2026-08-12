Gaziantep’te aranan 23 hükümlü yakalandı: 63 yıl 11 ay ceza
Gaziantep’te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 şüpheli yakalandı. Özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ve yağma suçlarından aranan şüpheliler de ele geçirildi. Yakalanan 23 kişinin toplam kesinleşmiş hapis cezasının 63 yıl 11 ay olduğu bildirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep’te polis ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan toplam 63 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 şüpheli yakalandı.
Çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı
Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere özel harekat ve dron destekli baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda, dolandırıcılık suçundan 5, hırsızlık suçundan 4, uyuşturucu suçundan 3, yağma suçundan 2 ve diğer suçlardan 9 olmak üzere toplam 63 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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