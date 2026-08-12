Gaziantep’te aranan 23 hükümlü yakalandı: 63 yıl 11 ay ceza

14 ilde eş zamanlı narko kapan operasyonu: 6 aylık takip sonucu düğmeye basıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü altı aylık titiz teknik ve fiziki takip süreci sonucunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında toplam 548 şüpheli tek tek belirlendi. Şüphelilerden 75'inin halihazırda ceza infaz kurumlarında bulunduğu tespit edilirken, Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak başlatılan baskınlarda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. Dördü yurt dışına firar etmiş olmak üzere, geriye kalan 91 şüpheliye yönelik yasal işlemlerin ise aralıksız sürdüğü açıklandı.