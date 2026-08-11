Külliye'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
18:08, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 19:08, 11/08/2026, Salı
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kurtulmuş'un görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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