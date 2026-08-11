Bilal Erdoğan’dan gençlere çağrı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Bosphorus Diplomacy Forum’da gençlerle bir araya geldi. Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Erdoğan, bireysellikten toplum olmaya giden yolda dayanışmanın önemine dikkat çekerek gençleri insanlık adına iz bırakmaya davet etti.

Gençler dünya krizlerini tartışıyor

Genç Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, “Krizler Çağında İnsani Diplomasi” temasıyla 11-16 Ağustos tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştiriliyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın açılışa katıldığı forum; Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 4 farklı dilde yürütülüyor. 6 komitede müzakere süreçleri devam ederken; gençlerin bakış açısıyla dış politika, ekonomi, enerji ve insan hakları gibi küresel gündem maddeleri masaya yatırılıyor.

Forum, “Krizler Çağında İnsani Diplomasi” temasıyla 11 Ağustos Salı günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden 30 farklı milletten 400’ün üzerinde genç bir araya geldi. Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, GZT, Türk Telekom, VakıfBank, Ziraat Katılım ve Halkbank sponsorluğunda; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sıfır Atık Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Bu yılki forum, Türkiye'nin son yıllarda yardım ve arabuluculuk faaliyetleriyle öncülük ettiği “İnsani Diplomasi” anlayışından yola çıkılarak geliştirildi.

Katılımcı gençler, temsil ettikleri devletlerin resmi tutumunu kurumsal sorumluluk bilinciyle yansıtarak; uluslararası hukuk, güç dengeleri ve insani sorumluluk çerçevesinde çözüm üretiyor.