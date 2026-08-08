Rüşvetten tutuklanan CHP'li Başkan: Partinin ahlakını alan biriyim

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya 'viski' göndermesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün düzenlediği grup toplantısında, partiden ayrılıp Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya isim vermeden yüklendi. İkilinin sosyal medyaya sızdırılan bir araç içerisinde alkol alıp sızdığı görüntülere gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Bizler, ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin sorunları var. Ama o sorunların çözümü için yanlarındayız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız." dedi.
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