Rüşvetten tutuklanan CHP'li Başkan: Partinin ahlakını alan biriyim

Önce savundular gerçek ortaya çıkınca reklama girdiler

İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, imar ve yapı kullanma izinlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Halk TV canlı yayınında gelişmeyi değerlendiren Afşin Hatipoğlu, "Onlar AK Partili olmadığı için doğal kurban." sözleriyle İlkay Çiçek'i savundu.Yayın sırasında savcılığın açıklamasının paylaşılması ve Belediye Başkanı'nın rüşveti itiraf ettiği WhatsApp yazışmalarının ortaya çıkması üzerine program reklam arasına girdi. Reklam dönüşünde ise konuya devam edilmedi.