Zirveyi gören altın fiyatları uçuşa geçti: Uzmanlar 'yarınki veriye dikkat' diyerek yeni hedefi duyurdu

Gözler ABD enflasyon verileri ve Fed'in adımlarında

Altının kısa ve orta vadedeki rotasını çizecek en önemli katalizör olarak ABD'den gelecek tüketici ve üretici enflasyonu verileri öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf ABD istihdam rakamları, iş gücü piyasasında soğuma sinyalleri vererek Fed'in daha gevşek bir para politikası izleyebileceği ihtimalini kuvvetlendirmişti. Piyasalar şimdi, enflasyon verilerinde yaşanabilecek olası bir düşüşün Fed'in faiz indirim sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağına odaklanmış durumda.

Getirisi olmayan bir yatırım aracı olan altın, faiz oranlarının düştüğü dönemlerde cazibesini artırıyor. Bu denklemde, ABD ekonomisinin soğuduğunu gösteren ancak enflasyonda yeni bir şoka işaret etmeyen verilerin doları zayıflatması ve altına olan küresel talebi daha da körüklemesi bekleniyor.