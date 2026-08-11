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Zirveyi gören altın fiyatları uçuşa geçti: Uzmanlar 'yarınki veriye dikkat' diyerek yeni hedefi duyurdu

Zirveyi gören altın fiyatları uçuşa geçti: Uzmanlar 'yarınki veriye dikkat' diyerek yeni hedefi duyurdu

10:20, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Zirveyi gören altın fiyatları uçuşa geçti: Uzmanlar 'yarınki veriye dikkat' diyerek yeni hedefi duyurdu

Küresel piyasalarda savaş gerilimleri ve faiz politikalarının yarattığı belirsizlik sarmalında yön arayan altın fiyatları, güçlü bir yükseliş dalgasıyla son 2 ayın zirvesine yerleşti. Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD-İran hattındaki tansiyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik güçlenen beklentiler, emtia piyasalarında bahar havası estiriyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle ons altın 4.400 dolar barajını aşarken, iç piyasada gram altın 7.000 TL hedefine doğru kararlı bir yürüyüş sergiliyor.

Altın piyasasında dengeler bir anda değişti ve yatırımcılar gözünü yeni ufuklara dikti. Ons altının 4.400 dolar barajını aşarak son iki ayın zirvesine yerleşmesiyle büyüyen bu dalga, yurt içinde gram altını 7.000 TL gibi tarihi bir eşiğin kıyısına kadar taşıdı. Peki, piyasalarda aniden esen bu yükseliş rüzgarı geçici bir dalgalanma mı, yoksa yepyeni bir rekorlar serisinin ilk ayak sesi mi? İşte altın fiyatları için uzman hedefleri ve piyasalardaki son gelişmelere dair tüm detaylar.

Altın piyasasında dengeler bir anda değişti ve yatırımcılar gözünü yeni ufuklara dikti. Ons altının 4.400 dolar barajını aşarak son iki ayın zirvesine yerleşmesiyle büyüyen bu dalga, yurt içinde gram altını 7.000 TL gibi tarihi bir eşiğin kıyısına kadar taşıdı. Peki, piyasalarda aniden esen bu yükseliş rüzgarı geçici bir dalgalanma mı, yoksa yepyeni bir rekorlar serisinin ilk ayak sesi mi? İşte altın fiyatları için uzman hedefleri ve piyasalardaki son gelişmelere dair tüm detaylar.

Gram altın uçuşa geçti: 2 ayın zirvesini gördü

ABD'den gelecek kritik enflasyon verileri öncesinde faiz indirimi beklentilerini fiyatlayan piyasalar, ons altını peş peşe üçüncü işlem gününde de yukarı taşıdı. Spot piyasada yüzde 1'lik değer kazancıyla ons başına 4.432,74 dolara ulaşan altın, son iki ayın en yüksek seviyesine imza attı. ABD altın vadeli işlemlerinde de benzer bir tablo ortaya çıkarak fiyatlar yüzde 1,7'lik artışla 4.492,60 dolara kadar tırmandı.

Gram altın uçuşa geçti: 2 ayın zirvesini gördüABD'den gelecek kritik enflasyon verileri öncesinde faiz indirimi beklentilerini fiyatlayan piyasalar, ons altını peş peşe üçüncü işlem gününde de yukarı taşıdı. Spot piyasada yüzde 1'lik değer kazancıyla ons başına 4.432,74 dolara ulaşan altın, son iki ayın en yüksek seviyesine imza attı. ABD altın vadeli işlemlerinde de benzer bir tablo ortaya çıkarak fiyatlar yüzde 1,7'lik artışla 4.492,60 dolara kadar tırmandı.

Küresel çapta yaşanan bu ralli, yurt içinde gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Savaş dönemlerinin yarattığı endişelerle güçlü haftalık kazançlar elde eden gram altın, gün içinde 6.800 liralık direnci kırmasının ardından 6.740 lira seviyelerinde dengelendi. Yatırımcının radarındaki diğer altın türlerinde de hareketlilik sürüyor; piyasalarda çeyrek altın 10.998 liradan, yarım altın 21.995 liradan, cumhuriyet altını ise 44.600 liradan işlem görüyor.

Küresel çapta yaşanan bu ralli, yurt içinde gram altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Savaş dönemlerinin yarattığı endişelerle güçlü haftalık kazançlar elde eden gram altın, gün içinde 6.800 liralık direnci kırmasının ardından 6.740 lira seviyelerinde dengelendi. Yatırımcının radarındaki diğer altın türlerinde de hareketlilik sürüyor; piyasalarda çeyrek altın 10.998 liradan, yarım altın 21.995 liradan, cumhuriyet altını ise 44.600 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da altın ve gümüş fiyatları

Fiziki altın talebinin kalbi konumundaki Kapalıçarşı'da ise fiyatlar ekran verileriyle dengeye oturmuş durumda. Bir süredir ekran fiyatlarının üzerinde seyreden fiziki gram altın, yeni işlem gününde kuyumcularda 6.727 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da altın ve gümüş fiyatlarıFiziki altın talebinin kalbi konumundaki Kapalıçarşı'da ise fiyatlar ekran verileriyle dengeye oturmuş durumda. Bir süredir ekran fiyatlarının üzerinde seyreden fiziki gram altın, yeni işlem gününde kuyumcularda 6.727 liradan alıcı buluyor.

Öte yandan değerli metaller cephesinde gümüş, altına kıyasla daha sancılı bir süreçten geçiyor. Haziran ve temmuz aylarındaki sert dalgalanmaların ardından geçtiğimiz hafta kritik seviyeleri aşarak 66 dolara kadar tırmanan gümüş, bu bölgede kalıcı olamayarak 64 dolar bandına geri döndü. Satış baskısının hissedildiği yeni günde ons gümüş yüzde 1,7'ye varan kayıpla 64,61 dolara gerilerken, gram gümüş ise 99 lira seviyesinden fiyatlanıyor.

Öte yandan değerli metaller cephesinde gümüş, altına kıyasla daha sancılı bir süreçten geçiyor. Haziran ve temmuz aylarındaki sert dalgalanmaların ardından geçtiğimiz hafta kritik seviyeleri aşarak 66 dolara kadar tırmanan gümüş, bu bölgede kalıcı olamayarak 64 dolar bandına geri döndü. Satış baskısının hissedildiği yeni günde ons gümüş yüzde 1,7'ye varan kayıpla 64,61 dolara gerilerken, gram gümüş ise 99 lira seviyesinden fiyatlanıyor.

Gözler ABD enflasyon verileri ve Fed'in adımlarında

Altının kısa ve orta vadedeki rotasını çizecek en önemli katalizör olarak ABD'den gelecek tüketici ve üretici enflasyonu verileri öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf ABD istihdam rakamları, iş gücü piyasasında soğuma sinyalleri vererek Fed'in daha gevşek bir para politikası izleyebileceği ihtimalini kuvvetlendirmişti. Piyasalar şimdi, enflasyon verilerinde yaşanabilecek olası bir düşüşün Fed'in faiz indirim sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağına odaklanmış durumda.

Getirisi olmayan bir yatırım aracı olan altın, faiz oranlarının düştüğü dönemlerde cazibesini artırıyor. Bu denklemde, ABD ekonomisinin soğuduğunu gösteren ancak enflasyonda yeni bir şoka işaret etmeyen verilerin doları zayıflatması ve altına olan küresel talebi daha da körüklemesi bekleniyor.

Gözler ABD enflasyon verileri ve Fed'in adımlarındaAltının kısa ve orta vadedeki rotasını çizecek en önemli katalizör olarak ABD'den gelecek tüketici ve üretici enflasyonu verileri öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf ABD istihdam rakamları, iş gücü piyasasında soğuma sinyalleri vererek Fed'in daha gevşek bir para politikası izleyebileceği ihtimalini kuvvetlendirmişti. Piyasalar şimdi, enflasyon verilerinde yaşanabilecek olası bir düşüşün Fed'in faiz indirim sürecini hızlandırıp hızlandırmayacağına odaklanmış durumda.Getirisi olmayan bir yatırım aracı olan altın, faiz oranlarının düştüğü dönemlerde cazibesini artırıyor. Bu denklemde, ABD ekonomisinin soğuduğunu gösteren ancak enflasyonda yeni bir şoka işaret etmeyen verilerin doları zayıflatması ve altına olan küresel talebi daha da körüklemesi bekleniyor.

Analistlerden orta vadede 5 bin dolar hedefi

Piyasalardaki bu coşkulu seyir uzmanların tahminlerine de yansıyor. Altın piyasasındaki son hareketliliği değerlendiren IG analisti Tony Sycamore, yaşanan yükselişin ardında yatan dinamiklere dikkat çekti. 

Analistlerden orta vadede 5 bin dolar hedefiPiyasalardaki bu coşkulu seyir uzmanların tahminlerine de yansıyor. Altın piyasasındaki son hareketliliği değerlendiren IG analisti Tony Sycamore, yaşanan yükselişin ardında yatan dinamiklere dikkat çekti.&nbsp;

Sycamore'a göre bu ralli; fiyatların 4.000 dolara gerilediği dönemde alım fırsatını kaçıran yatırımcıların piyasaya dönüşü, açığa satış yapanların pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması ve jeopolitik risklerin tetiklediği güvenli liman talebinin ortak bir sonucu. Ünlü analist, mevcut eğilimin devam etmesi halinde altının orta vadede 5.000 dolar seviyesine doğru çok daha güçlü bir ivme yakalayabileceğini öngörüyor.

Sycamore'a göre bu ralli; fiyatların 4.000 dolara gerilediği dönemde alım fırsatını kaçıran yatırımcıların piyasaya dönüşü, açığa satış yapanların pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması ve jeopolitik risklerin tetiklediği güvenli liman talebinin ortak bir sonucu. Ünlü analist, mevcut eğilimin devam etmesi halinde altının orta vadede 5.000 dolar seviyesine doğru çok daha güçlü bir ivme yakalayabileceğini öngörüyor.
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