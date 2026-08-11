Elektriğin 'TANAP’ında ilk adım

Türkiye’yi Hazar Havzası ve Orta Asya’nın yenilenebilir elektrik üretiminin Avrupa’ya taşınmasında kritik bir transit merkez haline getirmesi hedeflenen projede çalışmalar hız kazandı. Azerbaycan’ın Nahçıvan ile ana elektrik sistemi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek 1.000 megavat kapasiteli Zengezur elektrik iletim hattının inşasına başlamasıyla, Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak yeni elektrik koridorunun altyapısında ilk somut adımlardan biri atılmış oldu.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA UZANACAK

Azerbaycan ana karasında yaklaşık 74 kilometre, Nahçıvan’da ise 105 kilometre uzunluğunda 330 kilovolt çift devreli hat kurulacak. Nahçıvan’da yeni bir 330 kilovolt trafo merkezinin de yapılması planlanırken, projenin ilerleyen aşamasında Zengezur güzergâhında yaklaşık 44 kilometrelik ilave iletim hattının devreye alınması öngörülüyor. Yeni hat, Nahçıvan’ın Azerbaycan ana elektrik sistemiyle bağlantısını güçlendirirken Türkiye ve Avrupa’ya uzanacak daha geniş enerji koridorunun önemli halkalarından birini oluşturacak. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki Türkiye-Azerbaycan enerji toplantısında bağlantıya ilişkin çalışmaların sonuçları ele alındı. TÜBİTAK'ın yürüttüğü çalışma, iki ülke arasında 1 gigavat kapasiteli elektrik iletim hattı kurulması açısından olumlu sonuçlar ortaya koydu.

SONRAKİ DURAK ORTA ASYA

Planlanan bağlantının yalnızca Azerbaycan’da üretilecek elektriğin Türkiye’ye aktarılmasıyla sınırlı kalmaması hedefleniyor. Kazakistan ve Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinin de ilerleyen aşamalarda bölgesel elektrik koridoruna dahil edilmesi planlanıyor.

Batı ayağı Bulgaristan ile başlıyor

Koridorun Avrupa’ya uzanan haritasında Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan var. Bu ülkeler arasında yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin Avrupa’ya taşınmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Projenin hukuki ve sözleşmesel çerçevesinin güçlendirilmesi, fizibilite çalışmalarının ilerletilmesi ve ortak girişim kurulması gibi başlıklar ele alınırken, Türkiye’nin Gürcistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa ile mevcut elektrik bağlantılarının kapasitesinin artırılması da gündemde bulunuyor. Koridorun hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin enerji alanındaki transit rolünün petrol ve doğal gazın ötesine taşınması, bölgesel elektrik ticaretinde merkez ülke konumunun güçlendirilmesi ve Orta Asya’nın büyüyen yenilenebilir enerji potansiyelinin Avrupa piyasalarına ulaştırılması hedefleniyor.

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