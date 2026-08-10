Mavi Vatan'ın muhafızı: GÖKDENİZ

ASELSAN'dan büyük başarı: Türkiye kızılötesi dedektör üreten sayılı ülkeler arasına girdi

ASELSAN, elektro-optik sistemlerde kullanılan en kritik bileşenlerden biri olan kızılötesi dedektörlerin milli imkanlarla geliştirildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, mikroelektronik alanındaki yetkinlik sayesinde Türkiye'nin, kızılötesi dedektör geliştirebilen ve üretebilen sayılı ülkeler arasında yer aldığı belirtildi. Paylaşılan görüntülerde, elektro-optik sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli teknolojiyle geliştirildiği vurgulanırken, bu kabiliyetin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltan önemli adımlardan biri olduğu ifade edildi. Kızılötesi dedektörler; hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme sistemleri başta olmak üzere birçok savunma teknolojisinde kritik rol üstleniyor.