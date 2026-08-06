Türk savunma sanayisinde hız ve güç devrimi: MKE URAN 2 dakikada göreve hazır
Türk savunma sanayisinin köklü ve öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirdiği yeni silah sistemi MKE URAN’ı tanıttı. Yüksek hareket kabiliyeti ve araç üstü entegrasyon yeteneğiyle dikkat çeken sistem, sadece 2 dakika gibi rekor bir sürede atışa hazır hale gelerek sahada dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. MKE’nin resmî sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle duyurulan MKE URAN, özellikle dinamik harp sahası koşullarında birliklerin beka kabiliyetini ve vurucu gücünü maksimum seviyeye çıkarıyor. Araç üstünden hızlı atış yapabilme kabiliyeti sayesinde "at-unut-konum değiştir" konseptini başarıyla uygulayan sistem, düşman unsurlarına karşı tespit edilmeden hızlı müdahale imkanı tanıyor.
MKE tarafından yapılan açıklamada, gururlandıran projenin sahadaki kritik rolüne şu ifadelerle dikkat çekildi: "Yüksek hareket kabiliyeti ve araç üstünden hızlı atış yeteneğiyle MKE URAN, sadece 2 dakikada atışa hazır hale gelerek sahada fark yaratıyor!"
Milli teknoloji hamlesiyle tam bağımsız savunma
Milli Muharip Uçak, Çelik Kubbe ve kara sistemleriyle dünyada adından sıkça söz ettiren Türkiye, MKE URAN hamlesiyle birlikte mobil ateş destek sistemlerindeki gücünü perçinledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel hızına muazzam bir katkı sağlayacak olan MKE URAN, yüksek hassasiyeti ve hızlı konuşlanma avantajıyla milli gücümüzün gövde gösterisi olarak envanterdeki yerini almaya hazırlanıyor.
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