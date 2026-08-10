ROKETSAN paylaştı: AKYA torpidosundan ‘Mavi Vatan’ mesajı

Türk savunma sanayisinin denizlerdeki gücünü artırmaya yönelik geliştirilen milli sistemlerden AKYA torpidosu, ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle yeniden gündeme geldi.

'SU ALTINDAN GELEN MUTLAK GÜÇ'

ROKETSAN, AKYA'ya ilişkin paylaşımında, “Su altından gelen mutlak güç! AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido Sistemimizle Mavi Vatan’da sıfır sapma, tam hakimiyet!” ifadelerini kullandı. Paylaşılan görüntülerde AKYA'nın denizaltılardan gerçekleştirdiği operasyonlara yönelik görüntülere yer verildi.

50 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİL

Tamamen milli imkanlarla geliştirilen AKYA, yeni nesil ağır sınıf torpido olarak öne çıkıyor.

Denizaltılardan ateşlenebilen sistem, su üstü ve su altı hedeflerine karşı kullanılabiliyor. AKYA, yüksek hız ve uzun menzil kabiliyetinin yanı sıra aktif ve pasif sonar arayıcı başlığıyla hedef tespiti ve takibi gerçekleştirebiliyor.

FİBER OPTİK KABLO İLE GÜDÜM

Torpido, dahili güdüm sisteminin yanı sıra fiber optik kablo üzerinden güdüm imkanına da sahip. Bu kabiliyet, torpidonun görev sırasında hedefe yönelik kontrol ve yönlendirme imkanlarını artırıyor. AKYA ayrıca su üstü hedeflerine karşı dümen suyu güdüm kabiliyetiyle de öne çıkıyor.

45 KNOTUN ÜZERİNDE SÜRAT

AKYA'nın menzili 50 kilometrenin üzerinde, azami sürati ise 45 knotun üzerinde bulunuyor. Milli torpido, sahip olduğu uzun menzil, yüksek hız, sonar arayıcı başlık ve gelişmiş güdüm kabiliyetleriyle Türk Deniz Kuvvetlerinin su altındaki operasyonel imkanlarını güçlendiren sistemler arasında yer alıyor.