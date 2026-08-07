Derin taarruz yüksek hassasiyet: ASELSAN TOLUN P hedefi tam isabetle vurdu

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli mühimmat ailesine bir yenisi daha eklendi. ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN P güdümlü mühimmatı, Bayraktar AKINCI tarafından gerçekleştirilen deneme atışında hedefi tam isabetle vurdu.

AKINCI'DAN BAŞARILI ATIŞ

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, TOLUN P'nin zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildiği belirtildi. Atış testine ilişkin yeni görüntüler de şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 250 libre sınıfındaki mühimmat, SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı sayesinde Bayraktar AKINCI gibi platformlarda birden fazla mühimmatla birlikte taşınabiliyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ BETON HEDEFLERE KARŞI GELİŞTİRİLDİ

Özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisiyle öne çıkan TOLUN P'nin; tahkim edilmiş yer altı sığınakları, komuta merkezleri ve zırhlı hangarlar gibi korunaklı hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildiği aktarıldı. ASELSAN, mühimmatın 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilecek kapasitede tasarlandığını bildirdi.

TOLUN AİLESİ GENİŞLİYOR

TOLUN ailesinde farklı görev ihtiyaçlarına yönelik lazer arayıcı başlıklı, elektronik harp faydalı yüklü ve kızılötesi arayıcı başlıklı çeşitli mühimmat versiyonları da bulunuyor. Başarılı atış testiyle TOLUN P, Türk savunma sanayisinin güdümlü mühimmat alanındaki kabiliyetlerini bir kez daha ortaya koydu.