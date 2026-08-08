AKINCI’dan ateşlendi hedefi tam isabetle vurdu: ALPAGUT atış testinde gururlandırdı

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları ve mühimmat alanındaki kabiliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Bayraktar AKINCI TİHA’dan ateşlenen ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat, gerçekleştirilen testte hedefini başarıyla vurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU

Başarılı atış testini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, ALPAGUT’un AKINCI’dan gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, “ALPAGUT akıllı dolanan mühimmat atış testi. Tam isabet” ifadelerini kullandı.

60 KİLOMETRE OPERASYONEL YARIÇAP

Gece ve gündüz görev yapabilecek şekilde geliştirilen ALPAGUT; hareketli ve sabit kara ile deniz hedeflerinin yanı sıra radar ve haberleşme sistemleri, hafif zırhlı araçlar, komuta merkezleri ve kritik tesislere karşı kullanılabilecek.

Mühimmatın 60 kilometre operasyonel yarıçapa ve 60 dakikadan fazla havada kalma süresine sahip olması planlanıyor. Farklı tipte harp başlıkları taşıyabilen ALPAGUT, tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptinde de görev yapabilecek.

HAVADA DOLANIYOR, HEDEFİNİ SEÇİYOR

ALPAGUT, ateşlendikten veya bırakıldıktan sonra havada belirli bir süre dolanarak hedef tespiti, takibi ve hedef kıymetlendirme faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Kullanıcı onayının ardından belirlenen hedefe otonom şekilde dalış yaparak imha gerçekleştirebiliyor.

‘AT-UNUT’ KABİLİYETİ

İki modlu arayıcı başlığa sahip olan ALPAGUT, hedefleri fark edilmeden tespit ve teşhis edebilme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Hassas güdüm, kontrol ve tahrik sistemi sayesinde hedefe yüksek hassasiyetle yönlenebilen mühimmat, “at-unut” özelliğiyle de kullanıcıya önemli bir operasyonel avantaj sağlıyor.

AKINCI’dan gerçekleştirilen başarılı test, Türkiye’nin insansız hava araçlarını farklı mühimmatlarla entegre ederek geliştirdiği operasyonel kabiliyetin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.