6 dünya devinden tarihi altın tahmini: Yeni hedefler dudak uçuklattı
Küresel piyasalarda altın, merkez bankalarının aralıksız devam eden alımlarıyla tarihi bir dönemece girerken, uluslararası finans devlerinden piyasaların dikkatini çeken peş peşe revizyonlar geldi. Dünyanın önde gelen altı büyük bankası, ons altın için bugüne kadar temkinli yaklaşılan 5 bin dolar senaryosunu artık temel beklenti olarak masaya koyuyor. İç piyasada gram altını sadece bir haftada yüzde 8'in üzerinde yukarı taşıyan bu hareketliliğin ardından, gözler küresel kurumların altın cephesi için hazırladığı yeni ve iddialı hedeflere çevrildi. İşte detaylar.
Merkez bankalarının aralıksız devam eden alımları, uluslararası piyasalarda altın fiyatlarına yönelik beklentileri yeniden şekillendirdi. Dünyanın önde gelen altı küresel bankası, 2026 ve 2027 yılları için ons altın tahminlerini peş peşe yukarı yönlü güncelledi. Finans devlerinin yeni senaryolarında, ons fiyatı için 5 bin dolar ve üzerindeki seviyeler ağırlık kazanmaya başladı. Geçtiğimiz haftayı güçlü bir ralliyle 4 bin 342 dolardan kapatan ons altın, kurumların da projeksiyonlarını daha agresif bir çizgiye taşımasına neden oldu.
İç piyasada yükseliş rüzgarı
Küresel çapta yaşanan bu yukarı yönlü ivme, yurt içi piyasalarına da hızlı bir şekilde yansıdı. Geride bıraktığımız hafta içinde gram altın yüzde 8,29 oranında değer kazanarak 6 bin 664 liraya ulaştı. Benzer bir hareketlilik Cumhuriyet altınında da gözlenirken, satış fiyatı yüzde 8,12 artışla 43 bin 532 lira seviyesine tırmandı. Aynı dönemde çeyrek altının fiyatı ise 10 bin 936 lira olarak kayıtlara geçti.
Dev bankalardan yeni fiyat senaryoları
Piyasalara yön veren kurumların hazırladığı yeni raporlarda, orta ve uzun vadeli iyimserlik dikkat çekiyor. UBS, altın piyasasına yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize ederek, ons fiyatının 2027 yılının ilk yarısında 5.000 dolar seviyesine kadar tırmanabileceğini öngördü. Benzer bir yaklaşımla hareket eden RBC Capital Markets ise en yüksek senaryosunda fiyatların 5.300 dolara yaklaşabileceğini belirtti. Bankanın iyimser modeline göre, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5.132 dolar, 2027 yılının genelinde ise 5.296 dolar olması bekleniyor.
Morgan Stanley, 2026 yıl sonu için belirlediği 5.200 dolarlık hedefi korurken, yatırımcıları da stratejik açıdan uyardı. Altının faiz ve temettü getirisi olmamasına ve saklama maliyetlerine vurgu yapan kurum, portföylerde taktiksel olarak yüzde 1 ile 3 arasında altın bulundurulmasını tavsiye etti. Standard Chartered tarafında ise ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4.200 dolar, dördüncü çeyreğinde 4.650 dolar ve uzun vadede 5.000 dolar bandına oturması bekleniyor.
Kısa vadeli beklentiler ve adil değerler
Bazı kurumlar ise kısa vadeli dalgalanmaların ardından güçlü yükselişlerin geleceğine inanıyor. Citibank, önümüzdeki bir aylık süreçte fiyatların durağan bir seyir izleyeceğini ve hatta bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini belirtirken, yılın son çeyreğinde sert bir ralliyle 4.500 doların görüleceğini tahmin ediyor. Citi'nin projeksiyonlarına göre gelecek yılın ilk yarısında ons altın 5.000 dolar barajını aşacak. Deutsche Bank ise Ağustos 2024'te başlayan sert yükseliş trendine dikkat çekerek, değerleme modellerinin yıl sonuna doğru ons başına 4.700 dolarlık bir adil değere işaret ettiğini kaydetti.
Değerli metallerde 28 haftanın zirvesi
Altın cephesindeki bu hareketlilik, diğer değerli metalleri de beraberinde yukarı çekti. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında beklenenden daha sınırlı bir sıkılaşmaya gideceği beklentisi, alımları ciddi şekilde destekledi. Bu rüzgarla birlikte altın ve gümüş, son 28 haftanın en güçlü haftalık performansına imza attı. Haftalık bazda ons fiyatları incelendiğinde gümüş yüzde 10,2, paladyum yüzde 8, altın yüzde 7,4 ve platin yüzde 6,2 oranında değer kazanarak yatırımcısına kazandırdı.
Ons tahminlerinin gram altına yansıması: 8 BİN LİRA SINIRI AŞILABİLİR
Mevcut piyasa koşullarında 4 bin 342 dolarlık ons altına karşılık gram altının 6 bin 664 lira seviyesinde bulunduğu dikkate alındığında, küresel bankaların ons tahminleri iç piyasada gram altın için yeni rekor rotalarını ortaya koyuyor. Dolar/TL kurunun sabit kaldığı varsayımı altında yapılan hesaplamalara göre, Citibank'ın yılın son çeyreği için öngördüğü 4 bin 500 dolarlık ons hedefi gram altının yaklaşık 6 bin 900 lira seviyesine ulaşması anlamına geliyor.
Deutsche Bank'ın yıl sonu için işaret ettiği 4 bin 700 dolarlık adil değer seviyesi gram altını 7 bin 210 lira bandına taşırken; UBS, Standard Chartered ve Citibank'ın ortaklaştığı 5 bin dolarlık ons tahmini ise gram altın tarafında yaklaşık 7 bin 670 liralık bir karşılığa denk geliyor. Küresel finans devleri arasındaki en yüksek beklentileri sunan Morgan Stanley'nin 5 bin 200 dolarlık hedefi gram altında 7 bin 980 lirayı işaret ederken, RBC Capital'in 5 bin 300 dolarlık zirve senaryosu gerçekleştiği takdirde gram altının iç piyasada 8 bin 135 lira barajını aşabileceği öngörülüyor.
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