Tüccarlar 'lekeli' diye yüzüne bile bakmamıştı: Kadın girişimci şimdi kendi markasını oluşturdu
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde yaşayan kadın girişimci Hilal Çevik, pazarlanamadığı için israf olma riski taşıyan meyveleri geleneksel yöntemlerle kurutarak katma değerli ürünlere dönüştürüyor.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde yaşayan kadın girişimci Hilal Çevik, pazarlanamadığı için israf olma riski taşıyan meyveleri geleneksel yöntemlerle kurutarak katma değerli ürünlere dönüştürüyor.
Çevik'in girişimcilik yolculuğu, 2018 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Tarımda Genç Kadın Girişimciler Güçleniyor Projesi" kapsamında düzenlenen yarışmada elde ettiği üçüncülükle ivme kazandı.
Bir yıl sonra "Hilal'in Kuru Meyveleri" markasını oluşturan Çevik, üretimini her geçen sezon geliştirerek yörede pazarlanamayan meyveleri ekonomiye kazandırmaya başladı.
Hilal Çevik, sezonuna göre kayısı, cennet hurması, elma, vişne, erik ve şeftali gibi meyveleri geleneksel yöntemlerle kuruttuklarını söyledi.
Yaklaşık 2 kilogram taze meyveden 1 kilogram kuru meyve elde ettiklerini belirten Çevik, asıl amacının gıda israfının önüne geçmek olduğunu, özellikle tüccar tarafından görünümü nedeniyle tercih edilmeyen ancak tüketilebilir durumdaki meyveleri değerlendirdiklerini kaydetti.
Üreticilerin kaliteli ve lekesiz meyvelerini rahatlıkla satabildiğini ifade eden Çevik, şöyle devam etti:
"Tüccarın almadığı, yalnızca görünümünden dolayı pazarlanamayan meyveler çoğu zaman değerlendirilemiyor. Bu ürünleri alıp kurutuyorum. Eğirdir'de elma üretimi çok fazla. En kaliteli elmalar satılıyor, geriye kalan lekeli ama sağlıklı meyveler ise israf olabiliyor. Bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Üstelik yalnızca meyveyi değil, kabuklarını da değerlendirerek sirke üretiyoruz. Böylece neredeyse hiçbir ürün boşa gitmiyor."
"5 kilogram meyveyle başladım"
Maddi imkansızlıklar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle eğitim hayatını sürdüremediğini anlatan Çevik, buna rağmen üretim yapma ve kendi ayakları üzerinde durma hayalinden vazgeçmediğini dile getirdi.
Bahçelerde değerlendirilemeden kalan meyveleri fark etmesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu aktaran Çevik, çevresinden "Yapamazsın, başaramazsın" şeklinde uyarılar aldığını ancak bu sözlere aldırmadan 5 kilogram meyveyle üretime başladığını söyledi.
Çevik, "Daha çok okuyup daha çok başarmak istiyordum. Kendi ayaklarım üzerinde durmak en büyük hayalimdi. Bahçelerimizin kenarında israf olan meyveleri görünce, 'Neden bunları kurutup daha sağlıklı şekilde insanlara ulaştırmayayım?' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.
İlk dönemlerde ürünlerini çevresine tanıtarak müşteri bulmaya çalıştığını anlatan Çevik, ilk siparişlerde ürünlerinden fazladan koyarak müşterilerinden bunları komşularına ikram etmelerini istediğini belirtti.
Ürünlerinin bu şekilde kulaktan kulağa yayıldığını ve zamanla sosyal medya üzerinden daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştığını aktaran Çevik, insanların güvenini kazanmanın kendisi için en büyük başarı olduğunu kaydetti.
"Sıradaki hedefim yurt dışı"
Çevik, Türkiye'nin birçok iline ürün gönderdiklerini belirterek, üretim kapasitesini artırmayı ve yerel ürünleri uluslararası pazarlara taşımayı hedeflediğini dile getirdi.
Kadın girişimcilere örnek olmak istediğini ifade eden Çevik, "Şimdi Türkiye'nin her yerine ürün gönderiyorum. İnşallah ilerleyen dönemde yurt dışına açılmayı hedefliyorum." dedi.
Çevik, gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.
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