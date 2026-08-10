Tüccarlar 'lekeli' diye yüzüne bile bakmamıştı: Kadın girişimci şimdi kendi markasını oluşturdu

Bir yıl sonra "Hilal'in Kuru Meyveleri" markasını oluşturan Çevik, üretimini her geçen sezon geliştirerek yörede pazarlanamayan meyveleri ekonomiye kazandırmaya başladı.





Hilal Çevik, sezonuna göre kayısı, cennet hurması, elma, vişne, erik ve şeftali gibi meyveleri geleneksel yöntemlerle kuruttuklarını söyledi.





Yaklaşık 2 kilogram taze meyveden 1 kilogram kuru meyve elde ettiklerini belirten Çevik, asıl amacının gıda israfının önüne geçmek olduğunu, özellikle tüccar tarafından görünümü nedeniyle tercih edilmeyen ancak tüketilebilir durumdaki meyveleri değerlendirdiklerini kaydetti.





Üreticilerin kaliteli ve lekesiz meyvelerini rahatlıkla satabildiğini ifade eden Çevik, şöyle devam etti:





"Tüccarın almadığı, yalnızca görünümünden dolayı pazarlanamayan meyveler çoğu zaman değerlendirilemiyor. Bu ürünleri alıp kurutuyorum. Eğirdir'de elma üretimi çok fazla. En kaliteli elmalar satılıyor, geriye kalan lekeli ama sağlıklı meyveler ise israf olabiliyor. Bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Üstelik yalnızca meyveyi değil, kabuklarını da değerlendirerek sirke üretiyoruz. Böylece neredeyse hiçbir ürün boşa gitmiyor."