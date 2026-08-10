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Ekonomi
Altın alacaklar dikkat: Düğünlerin olmazsa olmazıydı fiyatı 2 bin lira düştü

Altın alacaklar dikkat: Düğünlerin olmazsa olmazıydı fiyatı 2 bin lira düştü

11:26, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:28, 10/08/2026, Pazartesi
IHA
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Altın alacaklar dikkat: Düğünlerin olmazsa olmazıydı fiyatı 2 bin lira düştü

Kuyumcular, ons ve gram altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta başlayan yukarı ivmenin piyasaya yansıyacağını düşünüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, piyasada altın fiyatlarının yeniden yükseleceği beklentisinin hakim olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, piyasada altın fiyatlarının yeniden yükseleceği beklentisinin hakim olduğunu söyledi.

Düğünlerin yoğun geçtiğini ancak bunun satışlara beklenen ölçüde yansımadığını dile getiren Ali Yazıcı, "Düğünler çok yoğun geçiyor. Ancak bakıyoruz ki düğün takıları artık çok daha ince, detaylı ve farklı ürünlerden oluşuyor. Bu açıdan sektörel anlamda bu yıl beklediğimiz verimi alamadığımızı söyleyebilirim. Temmuz ayı bu şekilde geçti. Ağustos ayının gidişatı da Temmuz ayına benziyor. Piyasada altının yukarı yönlü olacağı beklentisi içerisinde olan hem küçük hem de büyük yatırımcılar var. 8 bin-8 bin 300 TL seviyelerinden altın alanlar oldu. Bu nedenle birçok kişi o rakamları beklemek zorunda kalıyor. Çünkü altın almış, ancak araba ya da ev almak gibi bir ihtiyacı olduğunda zarar etmek istemediği için beklemeyi tercih ediyor. Piyasa oldukça hareketli ve bu hareketliliğin yılbaşına kadar devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.


Düğünlerin yoğun geçtiğini ancak bunun satışlara beklenen ölçüde yansımadığını dile getiren Ali Yazıcı, "Düğünler çok yoğun geçiyor. Ancak bakıyoruz ki düğün takıları artık çok daha ince, detaylı ve farklı ürünlerden oluşuyor. Bu açıdan sektörel anlamda bu yıl beklediğimiz verimi alamadığımızı söyleyebilirim. Temmuz ayı bu şekilde geçti. Ağustos ayının gidişatı da Temmuz ayına benziyor. Piyasada altının yukarı yönlü olacağı beklentisi içerisinde olan hem küçük hem de büyük yatırımcılar var. 8 bin-8 bin 300 TL seviyelerinden altın alanlar oldu. Bu nedenle birçok kişi o rakamları beklemek zorunda kalıyor. Çünkü altın almış, ancak araba ya da ev almak gibi bir ihtiyacı olduğunda zarar etmek istemediği için beklemeyi tercih ediyor. Piyasa oldukça hareketli ve bu hareketliliğin yılbaşına kadar devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Külçe ve gram altın satışlarının azaldığını belirten Yazıcı, "Yüksek fiyattan altın alıp da acil nakit ihtiyacı olanlar, zamanı geldiğinde üçüne beşine bakmadan altınlarını bozdurmaya geliyor. Ancak şu anda külçe altın ve gram altın satışları oldukça azaldı. Düğün sezonunda ise yarım gram, 0,25 gram ve 1 gramlık hediyelik altınlarda bir sirkülasyon var. Soran çok, alan ise az. Vatandaş mağazalara giriyor, fiyatlar hakkında fikir ediniyor. Hazırlığı varsa sorup bilgi alıyor, ardından gidiyor. Mutlaka bir kuyumcudan alışveriş yapıyordur" diye konuştu.


Külçe ve gram altın satışlarının azaldığını belirten Yazıcı, "Yüksek fiyattan altın alıp da acil nakit ihtiyacı olanlar, zamanı geldiğinde üçüne beşine bakmadan altınlarını bozdurmaya geliyor. Ancak şu anda külçe altın ve gram altın satışları oldukça azaldı. Düğün sezonunda ise yarım gram, 0,25 gram ve 1 gramlık hediyelik altınlarda bir sirkülasyon var. Soran çok, alan ise az. Vatandaş mağazalara giriyor, fiyatlar hakkında fikir ediniyor. Hazırlığı varsa sorup bilgi alıyor, ardından gidiyor. Mutlaka bir kuyumcudan alışveriş yapıyordur" diye konuştu.

Dünyaca ünlü hasır bileziğin gramında zirvesine göre 2 bin TL’lik bir gerileme olduğunu da belirten Yazıcı "Hasır bilezikte gram fiyatında yaklaşık 2 bin TL’lik bir düşüş oldu. Mart ile Haziran ayları arasında hasır bileziğin gramı yaklaşık 9 bin 500 ile 10 bin 500 TL arasında iken, bugün baktığımızda 7 bin ile 8 bin TL arasında işlem görüyor. Haliyle burada yaklaşık 2 bin TL’lik bir gerileme yaşandı" dedi.


Dünyaca ünlü hasır bileziğin gramında zirvesine göre 2 bin TL’lik bir gerileme olduğunu da belirten Yazıcı "Hasır bilezikte gram fiyatında yaklaşık 2 bin TL’lik bir düşüş oldu. Mart ile Haziran ayları arasında hasır bileziğin gramı yaklaşık 9 bin 500 ile 10 bin 500 TL arasında iken, bugün baktığımızda 7 bin ile 8 bin TL arasında işlem görüyor. Haliyle burada yaklaşık 2 bin TL’lik bir gerileme yaşandı" dedi.

Düğün sezonunda yaşanan yoğunluğa rağmen kuyumculuk sektöründe beklenen hareketliliğin oluşmadığını belirten sektör temsilcileri, vatandaşların artan fiyatlar nedeniyle daha ince ve düşük gramajlı takılara yöneldiğini söyledi.



Düğün sezonunda yaşanan yoğunluğa rağmen kuyumculuk sektöründe beklenen hareketliliğin oluşmadığını belirten sektör temsilcileri, vatandaşların artan fiyatlar nedeniyle daha ince ve düşük gramajlı takılara yöneldiğini söyledi.
Başlıklar :kuyumcualtıngram
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