Kayalıklarda tesadüfen buldu altından daha değerli çıktı: Fiyatı 8500 liraya ulaşıyor
Elazığ'ın Palu ilçesinde doğanın zorlu şartlarına meydan okuyan bir vatandaş, sarp kayalıkların arasına gizlenmiş adeta servet değerinde bir doğa mucizesine tanıklık etti. Kırbulak köyü kırsalında Bayram Özdoğan, arıların ulaşılamaz noktalara ilmek ilmek işlediği tamamen doğal kaya balını keşfederek o eşsiz anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Kilogram fiyatı kalitesine ve doğallığına göre 8 bin 500 liraya kadar alıcı bulabilen ve az bulunurluğuyla standart balları geride bırakan bu yabani şifa kaynağı, bölgenin el değmemiş zengin ekosistemini bir kez daha gözler önüne sererek büyük ilgi topladı.
Elazığ’da bir vatandaş, kayalık alana arılar tarafından yapılan balı görünce o anları cep telefonuyla kayda aldı.
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kır bulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal kaya balı dikkat çekti. Sarp bir kayalık alanda bulunan bal ve çevresindeki arılar, Bayram Özdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kayalık alanda yer alan doğal bal, bölgenin zengin doğal yapısını bir kez daha gözler önüne sererken, ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.
Altından değerli şifa kaynağı: Kilosu 8 bin 500 liraya kadar ulaşıyor
Sarp kayalıklarda ve derin mağaralarda yabani arıların tamamen insan müdahalesinden uzak, doğanın zorlu şartlarıyla yoğurarak ürettiği kaya balı, az bulunurluğu nedeniyle piyasada adeta altınla yarışıyor. Standart kovan ballarından farklı olarak keşfedilmesi ve hasat edilmesi büyük bir çaba gerektiren bu nadide lezzetin kilogram fiyatı; ürünün doğallık oranına, kalitesine ve elde edildiği bölgenin özelliklerine göre 3 bin 500 liradan başlıyor. İnternet üzerindeki güncel satış verilerine bakıldığında, saflık derecesi en yüksek olan birinci sınıf kaya ballarının etiket fiyatı 8 bin 500 liraya kadar tırmanabiliyor.
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