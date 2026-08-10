Kayalıklarda tesadüfen buldu altından daha değerli çıktı: Fiyatı 8500 liraya ulaşıyor

Altından değerli şifa kaynağı: Kilosu 8 bin 500 liraya kadar ulaşıyor

Sarp kayalıklarda ve derin mağaralarda yabani arıların tamamen insan müdahalesinden uzak, doğanın zorlu şartlarıyla yoğurarak ürettiği kaya balı, az bulunurluğu nedeniyle piyasada adeta altınla yarışıyor. Standart kovan ballarından farklı olarak keşfedilmesi ve hasat edilmesi büyük bir çaba gerektiren bu nadide lezzetin kilogram fiyatı; ürünün doğallık oranına, kalitesine ve elde edildiği bölgenin özelliklerine göre 3 bin 500 liradan başlıyor. İnternet üzerindeki güncel satış verilerine bakıldığında, saflık derecesi en yüksek olan birinci sınıf kaya ballarının etiket fiyatı 8 bin 500 liraya kadar tırmanabiliyor.



