Hazar Gölü’nde gece avı: Yılanın balık peşindeki mücadelesi kamerada
00:44, 10/08/2026, Pazartesi
IHA
Yılanın balık avladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde gece saatlerinde yılanın balık avladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Suya girerek balığın peşinden ilerleyen yılanın avlanma anları dikkat çekerken, görüntüler göldeki doğal yaşamın ilginç bir anını ortaya koydu.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde gece saatlerinde ilginç bir doğa olayı görüntülendi. Göl kenarında bulunan bir yılanın balık avladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Peşinden gittiği balığı avladı
Yılanın su içerisinde balığın peşinden ilerleyerek avlanması dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler göldeki doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.
O anları görüntüleyen Salih Temur, yılanın balık avını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Başlıklar :Hazar GölüYılanBalıkAv
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