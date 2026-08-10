Hazar Gölü’nde gece avı: Yılanın balık peşindeki mücadelesi kamerada

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde gece saatlerinde ilginç bir doğa olayı görüntülendi. Göl kenarında bulunan bir yılanın balık avladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Peşinden gittiği balığı avladı

Yılanın su içerisinde balığın peşinden ilerleyerek avlanması dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler göldeki doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.

O anları görüntüleyen Salih Temur, yılanın balık avını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gündem

Yazın ortasında bile eksi 20 derece: Resmen buzdolabına girmiş gibi olduk! İlk defa böyle bir şey görüyorum

Gündem

Elazığ’da geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı

Gündem

Elazığ semalarında büyüleyen manzara: Bulutlar görsel şölen sundu, görenler telefonuna sarıldı