Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan’ın da katılım sağladığı ve çok sayıda polisin katılımıyla eş zamanlı olarak yürütülen uygulamada, belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile GBT sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde, kurallara uymayan şahıs ve araçlara yönelik yasal işlem uygulandı.