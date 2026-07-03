BİLSEM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, BUGÜN AÇIKLANIR MI? BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alma hayali kuran binlerce öğrenci ve veli için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi kapsamında tamamlanan bireysel değerlendirme sürecinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı duyuruya çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yaparak yerleştirme sürecindeki durumlarını öğrenebilecek. Şimdi en çok merak edilen konu ise "BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu oldu.

1 /4 BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinde geri sayım sona erdi. Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen öğrencilerin katıldığı mülakatların tamamlanmasının ardından, 2026 yılı sonuçları için heyecan doruğa ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim doğrultusunda bugün erişime açılması beklenen sonuçlar, binlerce öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, MEB'in resmi sorgulama ekranı üzerinden durumlarını görüntüleyebilecek.

2 /4 BİLSEM 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM 2026 bireysel değerlendirme mülakat sonuçları, takvimde belirtildiği üzere 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak olan sonuçlar, binlerce öğrencinin geleceğine yön verecek. Sonuçların öğle saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

3 /4 BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA DUYURULACAK? BİLSEM sonuçlarının tam olarak saat kaçta açıklanacağına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, genellikle öğle saatlerinde duyuruların yapıldığı tahmin ediliyor.