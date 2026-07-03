Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEME SON DAKİKA 2026: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEME SON DAKİKA 2026: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

11:563/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin beklediği temmuz zammı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak 6 aylık enflasyon artışı netleşirken, gözler bu kez en düşük emekli aylığına çevrildi. Kök maaşlara yapılacak artışın yanı sıra taban aylıkta yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da yakından takip ediliyor. Emekliler ise "En düşük emekli maaşı kaç TL oldu?", "Kim ne kadar maaş alacak?" ve "Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?" sorularına yanıt arıyor.

Temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasının ardından en çok merak edilen başlıkların başında en düşük emekli aylığı geldi. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşirken, taban emekli aylığında uygulanacak yeni tutar da gündemin odağına yerleşti. Milyonlarca emekli, kök maaşına göre alacağı yeni aylığı ve en düşük emekli maaşında yapılacak olası düzenlemeyi yakından takip ediyor.

TÜİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. Enflasyon oranları doğrultusunda güncel zam hesaplamasını birazdan sizlerle paylaşacağız.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı yasal düzenlemeyle belirlendiği için enflasyon farkı sonrası en düşük emekli maaşı değişmiyor. Ancak geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında genellikle enflasyon kararı sonrası TBMM'de yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı zamlanıyor. Olası bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız.

ZAM ÖNCESİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADARDI?

En düşük emekli maaşı, henüz herhangi bir zam uygulanmadan önce mevcut durumda 20.000 TL'dir.

#en düşük emekli maaşı
#emekli maaş zammı
#Emekli Taban Maaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026 meb.gov.tr! BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte BİLSEM kesin kayıt tarihleri...