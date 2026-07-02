BUSKİ, yapılacak çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda bu ilçedeki mahalleler ve sokaklarda su kesintilerine karşı tedbirli olunması belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde: "Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 03 Temmuz 2026-08 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu."