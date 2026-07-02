BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, yürütülecek çalışmalar nedeniyle 3-8 Temmuz tarihleri arasında Bursa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Peki, Bursa’da sular ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde kesinti uygulanacak? İşte 3-8 Temmuz tarihli BUSKİ su kesintisi listesi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, altyapı iyileştirme ve hat yenileme çalışmaları kapsamında 3 - 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında geniş kapsamlı su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre kesintiler, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalara önlem olarak Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde belirli bölgeleri etkileyecek.
BUSKİ, yapılacak çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda bu ilçedeki mahalleler ve sokaklarda su kesintilerine karşı tedbirli olunması belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde: "Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 03 Temmuz 2026-08 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu."
NİLÜFER
ÇAMLICA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/07/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/07/2026 17:00
Kesim Tarihi: 02/07/2026 09:00
Nilüfer Ilcesi Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 02.07.2026 - 06.07.2026 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
NİLÜFER
ÖZLÜCE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/07/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/07/2026 18:00
Kesim Tarihi: 03/07/2026 09:00
Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 03.07.2026 - 08.07.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
OSMANGAZİ
DEMİRTAŞ BARBAROS
Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/07/2026 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 05/07/2026 18:00
Kesim Tarihi: 01/07/2026 10:00
Osmangazi İlçesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, Baraj Yolu Caddesi ve civarında 01.07.2026 ? 05.07.2026 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
YILDIRIM
SAMANLI
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/07/2026 16:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/07/2026 20:00
Kesim Tarihi: 02/07/2026 16:00
SAMANLI Alt Bölgesinde Bulunan Samanlı Mahallesi 14.Gül Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 02.07.2026 Tarihinde 16:00 ile 20:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.
MUSTAFAKEMALPAŞA
CUMHURİYET
Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/07/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/07/2026 18:00
Kesim Tarihi: 03/07/2026 09:00
Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 03.07.2026 - 08.07.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
OSMANGAZİ
DEMİRTAŞ SAKARYA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/07/2026 00:10
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/07/2026 19:00
Kesim Tarihi: 02/07/2026 00:10
Demirtaş Sakarya Mahallesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi ve civarında, 02.07.2026 tarihinde 00:10 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
OSMANGAZİ
DOĞANBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/07/2026 15:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/07/2026 17:00
Kesim Tarihi: 02/07/2026 15:00
Doğanbey Mahallesi Doğanbey Caddesi ve ( KİREMİTÇİ Mah Bir Kısmı) Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 02.07.2026 Tarihinde 15:00 ile 17:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.