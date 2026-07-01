Önlisans KPSS başvuru ne zaman 2026? ÖSYM KPSS Ön lisans sınav takvimi

KPSS, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katıldığı merkezi bir sınavdır. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav; genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve bazı alan oturumlarından oluşur. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik farklı düzeylerde uygulanır. Elde edilen puanlar, memur alımları ve çeşitli kamu kadrolarına yerleştirmelerde kullanılır. ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda KPSS önlisans başvurularının alınacağı tarihler açıklandı. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman alınacak? Önlisans KPSS 2026 sınav tarihi.