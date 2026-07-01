Önlisans KPSS başvuru ne zaman 2026? ÖSYM KPSS Ön lisans sınav takvimi

KPSS önlisans sınav tarihleri yayımlanan ÖSYM sınav takvimi aracılığı ile netleşti. Sınav takvimine göre, KPSS önlisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. İşte ÖSYM 2026 KPSS ön lisans sınav tarihi.
KPSS, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katıldığı merkezi bir sınavdır. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav; genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve bazı alan oturumlarından oluşur. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik farklı düzeylerde uygulanır. Elde edilen puanlar, memur alımları ve çeşitli kamu kadrolarına yerleştirmelerde kullanılır. ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda KPSS önlisans başvurularının alınacağı tarihler açıklandı. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman alınacak? Önlisans KPSS 2026 sınav tarihi.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS önlisans sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.