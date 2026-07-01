Ekim Turizm halka arz ne zaman? Ekim Turizm kaç lot verecek? EKIM talep toplama tarihleri

Intercity markasıyla faaliyet gösteren Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ’nin halka arzı için 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Şirketin EKIM koduyla işlem görecek paylarının halka arz fiyatı 30,26 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, DenizBank, QNB, TEB, Şekerbank, Odeabank, Anadolubank, Aktif Bank, TOM Katılım ve ING’nin özel bankacılık şubeleri ile konsorsiyum üyesi yatırım kuruluşları üzerinden katılabilecek.