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Ekim Turizm halka arz ne zaman? Ekim Turizm kaç lot verecek? EKIM talep toplama tarihleri

Ekim Turizm halka arz ne zaman? Ekim Turizm kaç lot verecek? EKIM talep toplama tarihleri

10:221/07/2026, Çarşamba
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Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Şirket, paylarını 30,26 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunacak. Ekim Turizm halka arz talep toplama işlemleri 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Peki Ekim Turizm halka arz talep toplama hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte detaylar.

Intercity markasıyla faaliyet gösteren Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ’nin halka arzı için 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Şirketin EKIM koduyla işlem görecek paylarının halka arz fiyatı 30,26 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, DenizBank, QNB, TEB, Şekerbank, Odeabank, Anadolubank, Aktif Bank, TOM Katılım ve ING’nin özel bankacılık şubeleri ile konsorsiyum üyesi yatırım kuruluşları üzerinden katılabilecek.

EKİM TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arz tarihleri 1-2-3 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Talep toplama işlemleri 09:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arzda dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak uygulanacak.

EKİM TURİZM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arz fiyatı 30,26 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,9 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %19,47 olarak hesaplanıyor.

EKİM TURİZM BORSA KODU NEDİR?

Ekim Turizm payları, Borsa İstanbul'da EKIM işlem koduyla işlem görecek.

EKİM TURİZM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Intercity Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. halka arz kapsamında toplam 161.999.998 lot pay dağıtacak. Bunun 132.000.000 lotu sermaye artırımı, 30.000.000 lotu ise ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek.

Olası katılım senaryolarına göre bireysel yatırımcı başına düşebilecek lot miktarları şöyle:

150 Bin katılım ~ 756 Lot (22.876 TL)

250 Bin katılım ~ 454 Lot (13.738 TL)

350 Bin katılım ~ 324 Lot (9.804 TL)

500 Bin katılım ~ 227 Lot (6.869 TL)

700 Bin katılım ~ 162 Lot (4.902 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 104 Lot (3.147 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 71 Lot (2.148 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 52 Lot (1.573 TL)

EKİM TURİZM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ekim Turizm halka arzında yetkili konsorsiyum liderleri Ak Yatırım ve Vakıf Yatırım olarak açıklandı.

Yatırımcılar, halka arz başvurularını Ak Yatırım ve Vakıf Yatırım'ın yanı sıra anlaşmalı banka ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirebilecek. Bunlar arasında;

Ziraat Bankası

Halkbank

VakıfBank

İş Bankası

Garanti BBVA

Yapı Kredi

Akbank

QNB

DenizBank

TEB

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