Orzax kaç lot verir? Orzax halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orzaks İlaç halka arz oluyor. Şirket, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 69 TL sabit fiyatla talep toplayacak. İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda pay fiyatı 69 TL, borsa işlem kodu ise 'ORZAX' olarak belirlendi. Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesinin 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. İşte halka arz takvimi Orzax lot dağıtım tutarı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. halka arz detayları belli oldu. Orzax, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 69 TL sabit fiyatla talep toplayacak. Toplam halka arz büyüklüğünün 3,62 milyar TL olması beklenirken, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında kişi başına düşecek lot sayısı geliyor. Halka arz sürecinde aracı kurum olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ görev alacak. Peki Orzaks İlaç halka arzında kaç lot verilecek?
Orzax halka arz talep toplama ne zaman?
Yatırımcılar, 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında üç iş günü boyunca 69 TL sabit fiyatla talepte bulunabilecek. Halka arz sürecinde aracı kurum olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ görev alacak.
Orzaks halka kaç lot verecek?
Halka arz kapsamında toplam 52 milyon 500 bin adet B Grubu pay yatırımcılara sunulacak. 69 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 622 milyon 500 bin TL olacak.
Halka arzın 31 milyon 500 bin adetlik bölümü sermaye artırımı, 21 milyon adetlik kısmı ise mevcut ortak Yunus Emre Alimoğlu'nun ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda şirketin çıkarılmış sermayesi 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükselecek.
Sermaye artırımı yoluyla 2 milyar 173,5 milyon TL, ortak satışı yoluyla ise 1 milyar 449 milyon TL kaynak sağlanması hedefleniyor.
Basın toplantısında konuşan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, “Çeyrek asrı geride bıraktık. Orzax’ı ilmek ilmek dokuyarak Türkiye’nin lider markası haline getirdik ve altı yıldır bu liderliğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Son üç yılda kutu bazında reel olarak yüzde 27 büyüme gerçekleştirdik. 2025 yılında ise yüzde 30 oranında büyüme kaydettik. Bu büyüme serüvenimizi sürdürebilmek için çeşitli yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bu yatırımlardan biri kapasite artışı. 2028 yılına kadar bugün 36 milyon kutuya ulaşan üretim kapasitemizi 72 milyon kutuya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İstanbul’da yaklaşık 300 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştireceğiz. Öte yandan biz, Ar-Ge yatırımlarına ciddi kaynak ayıran bir firmayız. İlk Ar-Ge yatırımımızı 2017 yılında, probiyotiklerin ham madde sentezi alanında gerçekleştirdik. Yedi yıllık yoğun çalışmanın ardından bugün 21 probiyotik suşunu seri ölçekte üretebilecek seviyeye ulaştık. Bu probiyotiklerimizi Almanya’daki genom bankasına kaydettirdik. Tarım Bakanlığı izin süreçlerini tamamlamamızın ardından bunları hem kendi ürünlerimizde kullanacağız hem de yurt içindeki talep eden firmalara ve global pazarlara sunacağız” dedi.