CHP’de görevden alma kararı verilen iller ve yeni atanan il başkanları isim listesi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 26 ilde parti yönetimlerini kapsayan görevden alma kararlarına imza attı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ile ise yeni il başkanı atandığını açıkladı.

CHP’de 26 ilde görevden alma kararı

CHP’de görevden alma kararları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları veya parti yönetimleri hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Sarı, 21 Mayıs’tan bu yana partinin iç işleyişi ve kurumsal yapısına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yürütüldüğünü belirtti. Partinin kurumsal kimliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu ifade eden Sarı, kurumsal yapıyı zedelediği değerlendirilen eylemler karşısında disiplin ve görevden alma mekanizmalarının işletildiğini söyledi.

Görevden alma kararı verilen iller

CHP Sözcüsü Sarı’nın açıklamasına göre görevden alma kararları şu illeri ve bazı ilçe yönetimlerini kapsadı:

Ağrı ve merkez ilçesi

Aksaray

Amasya

Batman

Bilecik

Bolu

Çanakkale

Denizli

Diyarbakır

Düzce ve Akçakoca ilçesi

Eskişehir

Hakkari

Iğdır

Kars

Kırıkkale

Manisa

Mardin

Muğla

Muş

Niğde ve merkez ilçesi

Nevşehir

Osmaniye ve merkez ilçesi

Samsun

Sivas

Tunceli

Sinop’ta ise il yönetiminin tamamı yerine yalnızca il başkanının görevden alınmasına karar verildi. Böylece görevden alma işlemlerinin uygulandığı il sayısı 26’ya ulaştı.

7 il başkanı disipline sevk edildi

MYK toplantısında 7 il başkanı hakkında tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle disiplin süreci başlatılmasına karar verildi.

Disipline sevk edilen il başkanları şöyle açıklandı:

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzun

Muğla İl Başkanı Nail Kızıl

Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız

Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya

Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı

Kars İl Başkanı Onur Ulaş

Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan

6 ile yeni il başkanı atandı

Görevden alma kararlarının ardından 6 ilde yeni görevlendirmeler yapıldı. Atamaları tamamlanarak göreve başlayan il başkanları şunlar oldu:

Batman: Yılmaz Özkanat

Çanakkale: Koray Akkılıç

Mardin: Mahmut Duyan

Osmaniye: Rıza Tekerek

Niğde: Tevfik Caymaz

Tunceli: Kemal Özcan

Müslim Sarı, süreci “26 ilde görevden alma, 7 il başkanı hakkında disiplin işlemi ve 6 ilde yeni görevlendirme” şeklinde özetledi.

CHP’den Terörsüz Türkiye komisyonu açıklaması

MYK toplantısında Terörsüz Türkiye komisyonunun hazırladığı rapor da değerlendirildi. Sarı, raporda çerçeve yasa çıkarılabilmesi için silahların bırakıldığının kamu kurumları tarafından teyit edilmesinin ön koşul olarak gösterildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları arasında süreç ve uygulama takvimi bakımından farklılıklar bulunduğunu savunan Sarı, bu farklılıkların kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.