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CHP’de görevden alma kararı verilen iller ve yeni atanan il başkanları isim listesi

CHP’de görevden alma kararı verilen iller ve yeni atanan il başkanları isim listesi

19:1730/06/2026, Salı
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CHP’de görevden alma kararı verilen iller ve yeni atanan il başkanları isim listesi
CHP’de görevden alma kararı verilen iller ve yeni atanan il başkanları isim listesi

CHP’de görevden alma kararları parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişimi beraberinde getirdi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde görevden alma işlemi yapıldığını, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini ve Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ile Tunceli’ye yeni il başkanları atandığını açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 26 ilde parti yönetimlerini kapsayan görevden alma kararlarına imza attı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ile ise yeni il başkanı atandığını açıkladı.

CHP’de 26 ilde görevden alma kararı

CHP’de görevden alma kararları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları veya parti yönetimleri hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Sarı, 21 Mayıs’tan bu yana partinin iç işleyişi ve kurumsal yapısına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yürütüldüğünü belirtti. Partinin kurumsal kimliğinin “kırmızı çizgi” olduğunu ifade eden Sarı, kurumsal yapıyı zedelediği değerlendirilen eylemler karşısında disiplin ve görevden alma mekanizmalarının işletildiğini söyledi.

Görevden alma kararı verilen iller

CHP Sözcüsü Sarı’nın açıklamasına göre görevden alma kararları şu illeri ve bazı ilçe yönetimlerini kapsadı:

  • Ağrı ve merkez ilçesi
  • Aksaray
  • Amasya
  • Batman
  • Bilecik
  • Bolu
  • Çanakkale
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce ve Akçakoca ilçesi
  • Eskişehir
  • Hakkari
  • Iğdır
  • Kars
  • Kırıkkale
  • Manisa
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Niğde ve merkez ilçesi
  • Nevşehir
  • Osmaniye ve merkez ilçesi
  • Samsun
  • Sivas
  • Tunceli

Sinop’ta ise il yönetiminin tamamı yerine yalnızca il başkanının görevden alınmasına karar verildi. Böylece görevden alma işlemlerinin uygulandığı il sayısı 26’ya ulaştı.

7 il başkanı disipline sevk edildi

MYK toplantısında 7 il başkanı hakkında tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle disiplin süreci başlatılmasına karar verildi.

Disipline sevk edilen il başkanları şöyle açıklandı:
  • Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzun
  • Muğla İl Başkanı Nail Kızıl
  • Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız
  • Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya
  • Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı
  • Kars İl Başkanı Onur Ulaş
  • Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan

6 ile yeni il başkanı atandı

Görevden alma kararlarının ardından 6 ilde yeni görevlendirmeler yapıldı. Atamaları tamamlanarak göreve başlayan il başkanları şunlar oldu:

  • Batman: Yılmaz Özkanat
  • Çanakkale: Koray Akkılıç
  • Mardin: Mahmut Duyan
  • Osmaniye: Rıza Tekerek
  • Niğde: Tevfik Caymaz
  • Tunceli: Kemal Özcan

Müslim Sarı, süreci “26 ilde görevden alma, 7 il başkanı hakkında disiplin işlemi ve 6 ilde yeni görevlendirme” şeklinde özetledi.

CHP’den Terörsüz Türkiye komisyonu açıklaması

MYK toplantısında Terörsüz Türkiye komisyonunun hazırladığı rapor da değerlendirildi. Sarı, raporda çerçeve yasa çıkarılabilmesi için silahların bırakıldığının kamu kurumları tarafından teyit edilmesinin ön koşul olarak gösterildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları arasında süreç ve uygulama takvimi bakımından farklılıklar bulunduğunu savunan Sarı, bu farklılıkların kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

CHP’nin komisyon raporunun arkasında olduğunu ifade eden Sarı, partinin ülkenin birliği, devletin bekası, millî birlik ve kardeşlik açısından süreci desteklediğini kaydetti.

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CHP’de görevden alma kararı verilen iller ve yeni atanan il başkanları isim listesi