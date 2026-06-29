Maaş zammını belirleyecek son veri: Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? Kritik tarih belli oldu

Cari açık tahmininde yukarı yönlü revizyon





Ankette cari işlemler açığına ilişkin beklentiler artırıldı. Bir önceki ankette 47,8 milyar dolar olarak açıklanan 2026 yıl sonu cari açık beklentisi, haziran döneminde 49,2 milyar dolara çıktı.





Gelecek yıla ilişkin cari açık tahmini de 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.