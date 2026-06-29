Maaş zammını belirleyecek son veri: Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak? Kritik tarih belli oldu

2026 Haziran enflasyon beklentisi, temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranıyla altı aylık enflasyon tablosu kesinleşirken, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aylık TÜFE beklentisi yüzde 1,36, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,14 olarak kaydedildi. Peki, Haziran enflasyonu saat kaçta açıklanacak, memur ve emekli zammını nasıl etkileyecek?
2026 Haziran enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi’nde aylık yüzde 1,36 olarak açıklandı. TÜİK’in 3 Temmuz’da duyuracağı veriyle memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde dikkate alınacak altı aylık enflasyon tablosu tamamlanacak.
Haziran enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak
2026 Haziran enflasyon beklentisi, temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış öncesinde yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin aylık ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklayacak.
Haziran verisinin duyurulmasıyla birlikte 2026 yılının ocak-haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon tablosu netleşecek. Böylece memur ve emekli maaşlarında uygulanacak artışın hesaplanmasında kullanılan enflasyon verileri tamamlanmış olacak.
Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finans sektörü temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla hazırlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.
Ankette haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 1,52 seviyesinden yüzde 1,36’ya geriledi.
Enflasyon beklentilerindeki değişim şöyle gerçekleşti:
- Haziran ayı TÜFE beklentisi: Yüzde 1,52’den yüzde 1,36’ya geriledi.
- 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi: Yüzde 28,94’ten yüzde 29,14’e yükseldi.
- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi: Yüzde 23,82’den yüzde 23,81’e indi.
- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi: Yüzde 18,43’ten yüzde 18,29’a geriledi.
Cari açık tahmininde yukarı yönlü revizyon
Ankette cari işlemler açığına ilişkin beklentiler artırıldı. Bir önceki ankette 47,8 milyar dolar olarak açıklanan 2026 yıl sonu cari açık beklentisi, haziran döneminde 49,2 milyar dolara çıktı.
Gelecek yıla ilişkin cari açık tahmini de 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.
Büyüme beklentisi yüzde 3,2’ye geriledi
Katılımcıların 2026 yılına ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye düştü. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 4,1 seviyesinde korundu.
TCMB politika faizine ilişkin anket beklentileri ise şu şekilde sıralandı:
- İlk toplantı: Yüzde 37
- İkinci toplantı: Yüzde 37
- Üçüncü toplantı: Yüzde 36,34
- 12 ay sonrası: Yüzde 30,14
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışta dikkate alınacak altı aylık enflasyon tablosu, TÜİK’in 3 Temmuz 2026’da açıklayacağı haziran ayı verisiyle kesinleşecek.