AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Ders seçimi, sınav tarihi hangi gün? 2026 AÖF yaz okulu takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yaz okulu süreci için kayıt ve sınav takvimi belli oldu. AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026’da yapılacak, kayıt işlemleri ise 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği AÖF yaz okulu sınavı tarihi açıklandı. 2025-2026 öğretim yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

Mayıs ayında final sınavlarının tamamlanmasının ardından lisans ve ön lisans programlarında eğitim alan öğrenciler yaz okulu takvimine yöneldi. Sınav öncesinde AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanacak.

AÖF yaz okulu kayıtları hangi tarihlerde?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ders seçimi, Anadolu Üniversitesi’nin aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden “Ders Seçim (Ekle/Sil)” bağlantısıyla tamamlanacak.

Ders seçimi için son tarih 3 Temmuz 2026 saat 22.00 olarak belirlendi.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler için öne çıkan tarihler şöyle:

Kayıt tarihleri: 29 Haziran-3 Temmuz 2026

Ders seçimi son saati: 3 Temmuz 2026, saat 22.00

Yaz okulu sınav tarihi: 22 Ağustos 2026

Seçilebilecek azami ders sayısı: 5

Kayıt için ders seçimi yeterli olmayacak

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin yalnızca ders seçimi yapması yeterli olmayacak. Kayıt işleminin tamamlanması için seçilen derslere ait dönem öğretim giderinin de ödenmesi gerekiyor.

Öğrenciler güz ve/veya bahar yarıyılı derslerinden en fazla beş ders seçebilecek. Yaz okulunda alınan derslerin harf notları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi esaslarına göre değerlendirilecek.

Yaz okulu not ortalamasını etkiliyor

Yaz okulunda alınan derslerin harf notu ve kredisi genel not ortalamasına dahil edilecek. Tekrar edilen derslerde ise son alınan not dikkate alınarak genel not ortalaması yeniden hesaplanacak.

Genel not ortalaması 2,00 veya üzerinde olan öğrenciler FF harf notu bulunan ya da hiç almadıkları derslerden seçim yapabilecek. Genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler ise FF aldığı derslerin yanı sıra uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer CD, DC ve DD harf notlu dersleri veya hiç almadığı dersleri seçebilecek.

Sınava girmeyen öğrenciye ek hak verilmeyecek

Yaz okulu sınavına herhangi bir nedenle girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrencilere başka sınav hakkı tanınmayacak. Başarısız olunan dersler, açıldığı sonraki dönemlerde yeniden alınacak.

Yaz okulunda açılacak dersler, ders seçim haftası sonrasında ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Öğrencinin seçtiği ders açılmazsa yerine yeni ders seçimi yapılamayacak.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere öğretim gideri iadesi yapılmayacak. Ancak seçilen ders açılmazsa ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim giderinin tamamı iade edilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu uygulama usul ve esasları

1) Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrencinin, Akademik Takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde, en fazla 5 ders olmak kaydıyla ders seçimi yaparak belirlenen dönem öğretim giderini ödemesi gerekir. Sadece ders seçimini yapmak, yaz okuluna kayıt yaptırmak için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt işleminin tamamlanması için ders seçiminin yapılması ve öğretim giderinin ödenmesi zorunludur.

2) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci için; yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz.

3) Öğrenci kayıt yaptırdığı öğretim yılı bahar döneminde azami öğrenim süresini aşmamışsa öğrencilik haklarından yararlanabilir; azami öğrenim süresini aşmışsa yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi öğrencilik haklarından yararlanamaz. Yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

4) Öğrencinin Not Durum Belgesinde yaz okuluna kayıt yaptırılan öğretim yılları “Öğretim Yılı - Yaz Okulu” olarak ayrıca gösterilir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin Genel Not Ortalaması, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.

5) Yaz okulunda alınan derslerin harf notları, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre değerlendirilir. Yaz okulunda alınan dersin harf notu ve kredisi Genel Not Ortalamasını etkiler. Tekrar edilen bir ders için son not dikkate alınarak kredisine göre Genel Not Ortalaması hesaplanır.

6) Öğrenci yaz okulunda,

a) Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrenci, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı dersten/derslerden,

b) Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, FF harf notu aldığı dersten/derslerden, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer CD, DC ve DD harf notu aldığı dersten/derslerden ya da hiç almadığı dersten/derslerden, en fazla 5 ders seçebilir.

7) Yaz okulu, öğrencinin akademik durumu etkiler. Kayıt yaptırmış öğrencinin, yaz okulunda aldığı derslere göre akademik durumu güncellenir ve takip eden dönem/dönemlerdeki ders seçimi bu akademik durumuna göre yapılır.

8) Yaz okulunda alınan dersler için Onur/Yüksek Onur Belgesi verilmez. Tekrar edilen dersler yaz okulunda alınmışsa son not ve dersin kredisi esas alındığından geçmiş döneme ait Onur Belgesi/Yüksek Onur Belgesi verilmez.

9) Yaz okulu sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrenciye başka sınav hakkı verilmez. Yaz okulu sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi/dersleri, açıldığı sonraki dönemde/dönemlerde almalıdır.

10) Yaz okulunda açılacak dersler, ders seçim haftası sonrasında ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci, seçtiği ders/dersler açılmadığı takdirde yerine ders seçemez.

11) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim gideri iadesi yapılmaz. Ancak seçtiği ders açılmazsa ilgili derse ait tutar iade edilir. Derslerin hiçbiri açılmaz ise öğretim giderinin tamamı iade edilir.

Anadolu Üniversitesi AÖF Yapay Zekâ Destekli Kodlama Programına başvurular başladı

İkinci Üniversite kapsamında öğrenci kabul edecek olan Yapay Zekâ Destekli Kodlama Önlisans Programı için ön kayıt süreci başladı. Programa başvurmak isteyen adayların kayıt işlemlerini en geç 19 Ekim 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular Açıköğretim Fakültesi kayıt portalı üzerinden gerçekleştirilebilecek.



