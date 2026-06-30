Dünya Kupası maçları son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Son 32 turu maç programı

Dünya Kupası’nda grup aşamasının sona ermesinin ardından son 32 turu heyecanı başladı. Futbolseverler, 28 Haziran itibariyle başlayan eleme maçlarını yakından takip ederken diğer yandan son 16 turuna yükselen takımları ve karşılaşmaların oynanacağı tarihleri merak ediyor. Paraguay son 16 biletini penaltılarda kaptı. İşte Son 32 turu 30 Haziran 4 Temmuz maç programı.

1 /7 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan dolu grup aşamasının tamamlanmasının ardından futbol dünyası, tek maçlı eleme usulünün ilk halkası olan son 32 turu mücadelelerine kilitlenmiş durumda. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eleme maçları 28 Haziran Pazar günü başladı. Son 32 turunda, 12 grupta ilk 2 sırada yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi üçüncü kontenjanından 8 takım mücadele edecek. Son 16 turuna yükselen ilk takım da belirlendi.

2 /7 Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada , Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas , son 16 turuna adını yazdırdı. Penaltılarda Almanya'yı yenen Paraguay , son 16 turuna çıktı

3 /7 Dünya Kupası son 32 turu 29 Haziran 4 Temmuz maç programı ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

4 /7 30 Haziran Salı: Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00 Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00 1 Temmuz Çarşamba: Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00 Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00 İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00

5 /7 2 Temmuz Perşembe: ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00 İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

6 /7 3 Temmuz Cuma: Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00 İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00 Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00