Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının uzun süredir çözüm beklediği askerlik sorunuyla ilgili tarihi bir adım atılıyor. Yapılması planlanan yeni yasal düzenlemeyle birlikte, yurt dışında ikamet eden ve askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde zorunlu ya da gönüllü olarak tamamlayan Türk vatandaşlarına Türkiye'de askerlikten muafiyet hakkı tanınması öngörülüyor.