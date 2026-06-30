Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik yükümlülüğüne ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Buna göre, askerlik hizmetini ikamet ettikleri ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki askerlik yükümlülüğünden muaf tutulabilmesi için yasal çalışma yapılacağı belirtiliyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının uzun süredir çözüm beklediği askerlik sorunuyla ilgili tarihi bir adım atılıyor. Yapılması planlanan yeni yasal düzenlemeyle birlikte, yurt dışında ikamet eden ve askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde zorunlu ya da gönüllü olarak tamamlayan Türk vatandaşlarına Türkiye'de askerlikten muafiyet hakkı tanınması öngörülüyor.
AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türkler'den bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre, düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanı'na bırakılacak. Düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor.
Mevcut yasaya göre, yaşadıkları ülkede zorunlu askerliğini yapan Türk vatandaşları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda asker kaçağı durumuna düşüyor. Yapılacak düzenleme ile yurt dışında askerlik görevini yerine getiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlanıyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları askerlik görevlerini, bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları aracılığıyla dövizle askerlik yaparak yerine getirebiliyor. 2023 yılından itibaren zorunlu askerlik çoğu ülkede uygulanmıyor. Fransa, Birleşik Krallık, Belçika, Hollanda ve Almanya zorunlu askerlik uygulaması olmayan ülkeler arasında yer alıyor.