Döviz kuru beklentilerinde ise yıl sonu dolar/TL tahmini 51,5711’den 51,4692’ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,6923’ten 55,7196’ya çıktı.

Cari işlemler açığına ilişkin tahminlerde de yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Bir önceki ankette 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi bu dönemde 49,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara çıktı.