Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte, memur ve emeklilerin maaş artışında belirleyici olacak yılın ilk altı aylık enflasyon tablosu da kesinleşecek. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, piyasanın enflasyon beklentilerine ilişkin güncel görünümü ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3’ünde paylaşılan veriler doğrultusunda, Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuna ilan edilecek. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı maaş zammını doğrudan etkileyecek olan bu kritik veriyle birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyon tablosu da resmi olarak netlik kazanacak. TÜİK'in açıklaması öncesinde piyasanın nabzını tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı.
Haziran ayı enflasyon ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla hazırladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,52 olarak tahmin edilen Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 1,36’ya geriledi.
Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14’e yükseldi. TÜFE beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82’den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43’ten yüzde 18,29’a indi.
Döviz kuru beklentilerinde ise yıl sonu dolar/TL tahmini 51,5711’den 51,4692’ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,6923’ten 55,7196’ya çıktı.
Cari işlemler açığına ilişkin tahminlerde de yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Bir önceki ankette 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi bu dönemde 49,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara çıktı.
Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.
Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,34 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14'e geriledi.