Seferihisar Belediyesi çoğunluk kimde hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl?

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İsmail Yetişkin'in tutuklanması sonrası Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılım da sorusu merak konusu oldu. İşte Seferihisar Belediyesi meclis üyeleri ve partilere göre dağılımı.

1 /5 İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı.

2 /5 Seferihisar Belediyesi kimde, hangi partide? Seferihisar Belediyesi CHP'de. 2024 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı İsmail Yetişkin oyların %44,1'ini alarak belediye başkanı seçildi. İşte Seferihisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı.

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