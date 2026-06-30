EMEKLİYE EK ÖDEME HESABI DEĞİŞTİ: Emekli maaşı ve emekli zammı Temmuz 2026 tablosu netleşiyor!

Ek ödeme tutarı da otomatik yükselecek

Emeklilere ödenen ek ödeme, kök maaşın belirli bir oranı üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle maaş arttığında ek ödeme miktarı da aynı doğrultuda yükseliyor.

Örneğin, 25 bin TL kök maaşı bulunan bir emeklinin yüzde 18 oranında zam aldığı varsayıldığında maaşı 29 bin 500 TL'ye çıkıyor. Bu tutar üzerinden hesaplanan yüzde 4'lük ek ödeme ise 1.180 TL oluyor. Böylece emeklinin hesabına yatırılan toplam aylık ödeme 30 bin 680 TL'ye ulaşıyor.