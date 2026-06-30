GSB sözleşmeli personel alımı sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu ne zaman belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplam 190 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurarak kamuda kariyer hedefleyen gençlere büyük bir fırsat kapısı araladı. Bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek ve yürütülen gençlik/spor faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla ilan edilen bu alım, KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Söz konusu 190 sözleşmeli pozisyon için başvuru yapacak adaylarda genel memuriyet şartlarının yanı sıra, tercih edilecek kadrolara göre özel eğitim ve sertifika kriterleri de aranacak. Sürecin başlamasıyla birlikte adayların gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerindeki başvuru ekranına ve kılavuz detaylarına çevrildi.