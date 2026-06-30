GSB sözleşmeli personel alımı sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu ne zaman belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 190 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını 22-26 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Alım, KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplam 190 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurarak kamuda kariyer hedefleyen gençlere büyük bir fırsat kapısı araladı. Bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek ve yürütülen gençlik/spor faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla ilan edilen bu alım, KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Söz konusu 190 sözleşmeli pozisyon için başvuru yapacak adaylarda genel memuriyet şartlarının yanı sıra, tercih edilecek kadrolara göre özel eğitim ve sertifika kriterleri de aranacak. Sürecin başlamasıyla birlikte adayların gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerindeki başvuru ekranına ve kılavuz detaylarına çevrildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımları bitti mi?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı istihdam hedefleri doğrultusunda bünyesine 40 avukat ve 150 mühendis dahil edeceğini açıkladı. Başvurular 22 Haziran ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Adayların ilan edilen pozisyonlara başvurabilmeleri için aşağıdaki genel ve özel koşulları sağlamaları gerekiyor:
Adayların ilan edilen pozisyonlara başvurabilmeleri için aşağıdaki genel ve özel koşulları sağlamaları gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar sürece dahil olabiliyor.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan genel şartları taşımak zorunluluğu bulunuyor.
Başvuru yapacak adayların son başvuru günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık, malullük veya emeklilik aylığı almıyor olmak şartı aranıyor.
2024 KPSS sınavına girmiş ve ilgili puan türünde asgari puan sınırını geçmiş olmak gerekiyor.
Mesleki tecrübe şartı olarak, mezuniyet sonrası en az 360 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olması gerekiyor (staj süreleri bu kapsama dahil edilmiyor).
Kamu kurumlarından daha önce ihraç edilmemiş olmak gerekiyor.
Halen 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışmıyor olmak şartı bulunuyor.
Sözleşmesi feshedilen adaylar için fesih üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekiyor.
Adayların görevlerini icra etmelerine engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalı.
Vardiyalı sistemde (gece-gündüz, iç-dış mekân) çalışmaya uygunluk şartı aranıyor.
Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Adaylar, başvuru kılavuzunda yer alan özel nitelikleri dikkatle inceleyerek süreci tamamlayabilirler.