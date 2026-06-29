Akşam hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak maç saat kaçta? 29 Haziran Pazartesi maç programı

Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverleri birbirinden kritik karşılaşmalar beklerken Brezilya, Japonya ile; Almanya ise Paraguay ile mücadele edecek. Hollanda’nın rakibi Fas olurken Norveç, Fildişi Sahili karşısında çeyrek final bileti arayacak. İşte bu akşam oynanacak maçları ve Dünya Kupası son 32 turu programı.
Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverleri bugün dev eşleşmeler ve nefes kesen mücadeleler bekliyor. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, turnuvanın disiplinli ekibi Japonya karşısında bir üst tur vizesi ararken; Avrupa devi Almanya, Güney Amerika’nın güçlü temsilcisi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Gecenin bir diğer kritik karşılaşmasında son dönemin yükselen değeri Fas, güçlü Hollanda karşısında sürpriz arayacak; günün son maçında ise Norveç ile Fildişi Sahili, son 16 biletini kapabilmek için karşı karşıya gelecek. İşte turnuvada kader anlarının yaşanacağı bugün oynanacak maçlar ve Dünya Kupası son 32 turu maç programının tüm detayları.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?
18:00 İtalya - Sırbistan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
20:00 Brezilya - Japonya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
22:00 Hırvatistan - Ukrayna UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
23:30 Almanya - Paraguay FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
Yarın hangi maçlar oynanacak?
04:00 Hollanda - Fas FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
20:00 Fildişi Sahili - Norveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
Çarşamba günü kimin maçı var?
00:00 Fransa - İsveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
04:00 Meksika - Ekvador FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
19:00 İngiltere - Demokratik Kongo FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1
20:00 Danimarka - İspanya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
22:00 Galler - Almanya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
23:00 Belçika - Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 TRT 1