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Brezilya-Japonya hangi kanalda, saat kaçta? Son 32 turu Brezilya-Japonya maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler

Brezilya-Japonya hangi kanalda, saat kaçta? Son 32 turu Brezilya-Japonya maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler

19:2229/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
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Brezilya Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Houston’daki NRG Stadyumu’nda oynanacak Brezilya-Japonya karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak; futbolseverler mücadeleyi uydu yayını ve TRT’nin dijital platformu üzerinden takip edebilecek. Maçın yayın bilgileri, TRT 1 frekans ayarları ve turu geçen takımın muhtemel rakibine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Dünya Kupası’nda Brezilya ile Japonya’yı karşı karşıya getirecek mücadele, TRT 1’den canlı ve şifresiz yayımlanacak. Houston’daki NRG Stadyumu’nda oynanacak maç, TRT 1’in dijital yayın platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Brezilya Japonya maçı hangi kanalda?


Brezilya Japonya maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı belli oldu. Dünya Kupası’nda Brezilya ile Japonya arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye’de TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.


Karşılaşma, ABD’nin Houston kentinde bulunan NRG Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, uydu yayınının yanı sıra TRT 1’in dijital yayın platformu üzerinden de canlı izlenebilecek.

Brezilya-Japonya maçı nasıl izlenir?


Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1’in uydu yayını veya kanalın dijital canlı yayın ekranı üzerinden takip edebilecek.


TRT, Dünya Kupası karşılaşmalarının kesintisiz izlenebilmesi için uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiğini bildirdi. Daha önce TRT’nin uluslararası spor organizasyonları için duyurduğu frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı belirtildi.


TRT’nin güncel frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4


Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Brezilya-Japonya maçının galibi kiminle karşılaşacak?


Brezilya-Japonya eşleşmesini kazanan takım, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselecek.


Galip ekip, 30 Haziran’da oynanacak Fildişi Sahili-Norveç karşılaşmasının kazananıyla eşleşecek.

İlk 11'ler belli oldu


Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, B. Guimaraes, Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius.


Japonya: Suzuki Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Daan, Sano, Kamada, Nakamura, Maeda, Ito, Ueda.


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Brezilya-Japonya hangi kanalda, saat kaçta? Son 32 turu Brezilya-Japonya maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler