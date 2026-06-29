Brezilya-Japonya hangi kanalda, saat kaçta? Son 32 turu Brezilya-Japonya maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler

Brezilya-Japonya maçı nasıl izlenir?





Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1’in uydu yayını veya kanalın dijital canlı yayın ekranı üzerinden takip edebilecek.





TRT, Dünya Kupası karşılaşmalarının kesintisiz izlenebilmesi için uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiğini bildirdi. Daha önce TRT’nin uluslararası spor organizasyonları için duyurduğu frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı belirtildi.





TRT’nin güncel frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4





Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.