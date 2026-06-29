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YÜZDE 1,8'LİK DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ: Altın neden geriliyor? Yeniden ne zaman yükselişe geçebilir? Altında yeni haftanın ilk sinyali

YÜZDE 1,8'LİK DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ: Altın neden geriliyor? Yeniden ne zaman yükselişe geçebilir? Altında yeni haftanın ilk sinyali

18:5929/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Altın fiyatları haftaya düşüşle başlarken gram altın, ons altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında güncel rakamlar yatırımcıların gündemine yerleşti. Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler, güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri altını baskılarken piyasalar “Altın neden düşüyor, yeniden ne zaman yükselecek?” sorusuna odaklandı. İşte altın piyasasından son dakika gelişmeler, beklentiler ve 29 Haziran 2026 güncel fiyatları...

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, güçlenen dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle geriledi. Ons altın 4 bin 20 dolar, gram altın ise 6 bin 30 lira seviyelerinde işlem gördü.

Altın fiyatlarında haftanın ilk görünümü


Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde ABD Merkez Bankasının para politikasına yönelik beklentiler ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle düşüş kaydetti.


Saat 18.00 itibarıyla ons altın yüzde 1,8 değer kaybederek yaklaşık 4 bin 21 dolara geriledi. Gram altın ise yüzde 1,45 düşüşle 6 bin 35 lira civarında işlem gördü.

Faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluşturdu


Jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını ve küresel enerji maliyetlerini artırması, ABD’de enflasyonun yeniden güçlenebileceğine yönelik kaygıları öne çıkardı. Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yeni bir faiz artışını değerlendirebileceği beklentisi oluştu.


Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi sunmayan altına yönelik talebi sınırlandırdı. Yatırımcıların nakit ve tahvil gibi getiri sağlayan araçlara yönelmesi de değerli metal üzerindeki satış baskısını artırdı.

Güçlü dolar ve tahvil getirileri düşüşü hızlandırdı


ABD ekonomisine ilişkin güçlü veriler ve yüksek faiz beklentileri, ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerini yukarı taşıdı. Dolar Endeksi’nin küresel ölçekte değer kazanması da dolar üzerinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hâle gelmesine neden oldu.


Altın fiyatları üzerinde etkili olduğu değerlendirilen başlıca unsurlar şöyle sıralandı:


  • ABD’de faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi
  • Dolar Endeksi’ndeki güçlenme
  • ABD tahvil getirilerindeki yükseliş
  • Yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi
  • Altına dayalı borsa yatırım fonlarından gerçekleşen sermaye çıkışları
  • Merkez bankalarının fiziki altın talebindeki ivme kaybı

Yatırımcılar kâr satışına yöneldi


Yılın başında altın fiyatlarında yaşanan yükselişten kazanç sağlayan yatırımcıların, hedge fonların ve büyük bankaların bazı pozisyonlarını kapatarak kâr realizasyonuna yöneldiği değerlendiriliyor.


Altına dayalı borsa yatırım fonlarında yaşanan sermaye çıkışlarının yanı sıra bazı merkez bankalarının satışları da kurumsal talebin önceki döneme göre zayıflamasına yol açtı.

Altın yeniden ne zaman yükselebilir?


Piyasa değerlendirmelerinde, enflasyon kaygılarının azalması ve ABD Merkez Bankasının yeniden faiz indirimi sürecine yönelmesi durumunda altın fiyatlarının orta vadede destek bulabileceği belirtiliyor.


Bununla birlikte altındaki yönün; enflasyon göstergeleri, enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler, doların seyri ve ABD tahvil getirilerine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Somut bir yükseliş tarihi yerine para politikasındaki değişimin belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Altın fiyatlarında son durum - 29 Haziran 2026

Piyasalarda haftanın ilk günü kapanış verileri saat 18.30 itibarıyla şu şekilde;


Ons altın: 4.020 dolar

Gram altın satış fiyatı: 6.030 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.998 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.965 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.801 TL

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YÜZDE 1,8'LİK DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ: Altın neden geriliyor? Yeniden ne zaman yükselişe geçebilir? Altında yeni haftanın ilk sinyali