YÜZDE 1,8'LİK DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ: Altın neden geriliyor? Yeniden ne zaman yükselişe geçebilir? Altında yeni haftanın ilk sinyali

Faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluşturdu





Jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını ve küresel enerji maliyetlerini artırması, ABD’de enflasyonun yeniden güçlenebileceğine yönelik kaygıları öne çıkardı. Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yeni bir faiz artışını değerlendirebileceği beklentisi oluştu.





Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi sunmayan altına yönelik talebi sınırlandırdı. Yatırımcıların nakit ve tahvil gibi getiri sağlayan araçlara yönelmesi de değerli metal üzerindeki satış baskısını artırdı.