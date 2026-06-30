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SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

16:0830/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Sağlık alanında gerçekleştirilecek personel alımları için geri sayım sürerken, binlerce aday gözünü ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevirdi. Sağlık hizmetlerinde istihdamı artırmayı hedefleyen yeni alım kapsamında, adaylar branş dağılımı, kontenjan sayıları ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntıları merak ediyor. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak merkezi yerleştirme öncesinde hangi kadrolara öncelik verileceği de en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Milyonlarca sağlık çalışanı adayı için beklenen personel alımı sürecinde gözler resmi açıklamalara çevrildi. KPSS puanına göre gerçekleştirilecek merkezi atama öncesinde ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu beklenirken, adaylar kontenjan dağılımı, branş bazında alınacak personel sayıları ve başvuru koşullarını araştırmayı sürdürüyor. Sağlık teşkilatının insan kaynağını güçlendirecek alımın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı istihdam programına ilişkin resmi takvim henüz netlik kazanmamış olsa da, Resmi Gazete'de ilan edilen kontenjan yapılandırması atama sürecinin idari zeminini oluşturdu. Bakanlığın geçmiş dönemlerdeki kurumsal işleyişi ve kılavuz yayımlama periyotları dikkate alındığında, ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs dönemi) sisteme yükleyerek başvuru toplama sürecini başlatması öngörülüyor. Tercih hakkı kazanan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve kişisel şifrelerini kullanarak işlemlerini online olarak tamamlayabilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 26 bin 673 sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin yasal başvuru kriterleri henüz ilan edilmedi. Uzman tabip, tabip, sağlık memuru, ebe ve hemşire başta olmak üzere çok sayıda farklı sağlık disiplinini kapsayan bu geniş çaplı atama dalgasına dair genel ve özel şartlar, önümüzdeki süreçte ÖSYM tarafından paylaşılacak olan resmi duyuru metni ve tercih kılavuzuyla birlikte netlik kazanacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25

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