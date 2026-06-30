SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 26 bin 673 sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin yasal başvuru kriterleri henüz ilan edilmedi. Uzman tabip, tabip, sağlık memuru, ebe ve hemşire başta olmak üzere çok sayıda farklı sağlık disiplinini kapsayan bu geniş çaplı atama dalgasına dair genel ve özel şartlar, önümüzdeki süreçte ÖSYM tarafından paylaşılacak olan resmi duyuru metni ve tercih kılavuzuyla birlikte netlik kazanacak.