EMEKLİ MAAŞINA YENİ UYGULAMA: Emekli maaşlarında GETAD modeli nedir, nasıl uygulanacak? Maaşlarda yeni formül

Emekli maaşı sisteminde yapılması planlanan yeni düzenlemeler yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmelerinin ardından kamuoyunda "GETAD modeli" olarak anılan yaklaşım dikkat çekmeye başladı. Emekli aylıklarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen modelin, mevcut hesaplama sistemini tamamen değiştirmek yerine yeni kriterlerle desteklemesi öngörülüyor.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş hesaplama sisteminde yeni dönem tartışmaları hız kazandı. Hükümetin sosyal güvenlik alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında gündeme gelen GETAD modeli, emekli aylıklarının hesaplanmasında daha adil ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Prim gün sayısı, çalışma süresi, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi göstergelerin birlikte değerlendirileceği yeni yaklaşımın ayrıntıları merak ediliyor.
EMEKLİ MAAŞINDA YENİ DÖNEM: GETAD
Hükümetin emekli maaşları ve dar gelirli hanelere yönelik hazırladığı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor. Mevcut uygulamada her yıl yasal düzenlemelerle belirlenen en düşük emekli maaşı modelinin yerine geçmesi planlanan bu sistemin, Ekim ayında TBMM’ye sunulması bekleniyor. Yeni modelde yalnızca emekli aylığı değil, hane halkının toplam geliri esas alınacak. Belirlenecek ihtiyaç eşiğinin altında kalan hanelerde, eksik gelir kısmının kamu kaynaklarıyla tamamlanması öngörülüyor. Böylece desteklerin daha hedefli verilmesi ve düşük gelir grubunun korunması amaçlanırken, sistemin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.
KONUT, KOBİ VE DAR GELİRLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YOLDA
Ekonomi yönetiminin gündeminde yer alan başlıklar arasında konut ve kira piyasası, KOBİ’lerin finansmana erişimi ile emekli ve dar gelirli kesimin alım gücü ön plana çıkıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in değerlendirmelerinde özellikle kira ve konut fiyatlarındaki hızlı artışın altı çizilirken, bu sorunun çözümü için sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılmasının planlandığı ifade ediliyor. Bu çerçevede konut arzını artırmaya yönelik yeni projeler üzerinde çalışıldığı, aynı zamanda kira piyasasında dengeyi sağlayacak düzenlemelerin de gündemde olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetiminin ikinci önceliğini ise üretimi artırmak ve istihdamı güçlendirmek oluşturuyor.
EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ DÜZENLEME EKİM AYINDA TBMM'YE SUNULACAK
Hükümetin emekli maaşlarına yönelik hazırladığı yeni düzenlemeye ilişkin çerçeve netleşmeye başladı. Ekim ayında TBMM’ye sunulması planlanan teklifin, yalnızca emekli aylıklarını değil, aynı zamanda hane halkının toplam gelir düzeyini esas alan yeni bir modeli hayata geçirmesi bekleniyor.
AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda ele alınan taslakta, mevcut sistemin yerine daha geniş tabanlı bir gelir değerlendirmesi yapılacak bir yapı üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Bu yaklaşımda, emeklinin tek başına aldığı maaş yerine, aynı hanede yaşayan bireylerin toplam ekonomik durumu dikkate alınarak daha dengeli bir dağılım hedefleniyor. Üzerinde çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile birlikte halen her yıl yapılan yasal düzenlemelerle belirlenen en düşük emekli maaşı uygulamasının değişmesi öngörülüyor. Yeni modelde, taban maaş belirleme yönteminin yerine, ihtiyaç odaklı ve gelir tamamlayıcı bir mekanizmanın devreye alınması planlanıyor.
Böylece düşük gelir grubundaki emeklilerin desteklenmesi, kaynakların daha hedefli kullanılması ve sistemin uzun vadede sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Düzenleme ile birlikte emeklilik sisteminin yalnızca maaş artışına dayalı değil, sosyal destek unsurlarıyla güçlendirilmiş bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor.