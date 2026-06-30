EMEKLİ MAAŞINA YENİ UYGULAMA: Emekli maaşlarında GETAD modeli nedir, nasıl uygulanacak? Maaşlarda yeni formül

AK Parti’nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda ele alınan taslakta, mevcut sistemin yerine daha geniş tabanlı bir gelir değerlendirmesi yapılacak bir yapı üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Bu yaklaşımda, emeklinin tek başına aldığı maaş yerine, aynı hanede yaşayan bireylerin toplam ekonomik durumu dikkate alınarak daha dengeli bir dağılım hedefleniyor. Üzerinde çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile birlikte halen her yıl yapılan yasal düzenlemelerle belirlenen en düşük emekli maaşı uygulamasının değişmesi öngörülüyor. Yeni modelde, taban maaş belirleme yönteminin yerine, ihtiyaç odaklı ve gelir tamamlayıcı bir mekanizmanın devreye alınması planlanıyor.