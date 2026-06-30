Türkiye'de milyonlarca işveren, çalışan ve kendi namına çalışan bağkurluyu yakından ilgilendiren SGK prim ödemeleri, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret rakamlarına göre yeniden şekillendi. Brüt asgari ücretin 33.030 TL'ye yükselmesiyle birlikte, sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırı da bu tutara eşitlenirken, tavan ücret 297.270 TL olarak uygulanmaya başlandı. Herhangi bir sigortası olmayıp dışarıdan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyen vatandaşların ise aylık 1.981,80 TL yatırması gerekiyor.
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte SGK prim ödeme tutarları yeniden gündeme geldi. Özellikle Bağ-Kurluların ödeyeceği en düşük aylık prim ile isteğe bağlı sigorta primi tutarları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni dönemle birlikte primlerde yaşanacak değişiklikler ve güncel ödeme miktarları araştırılmaya başlandı.
2026 yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 9 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.
Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;
a) Özel sektörde:
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 1.101,00 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 33.030,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 9.909,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 297.270,00 TL
b) Kamu sektöründe:
15/12/2025 - 14/1/2026 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2025 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 866,85 TL x 16 gün = 13.869,60 TL
2026 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 1.101,00 TL x 14 gün = 15.414,00 TL
15/12/2025 - 14/1/2026 devresi için: 13.869,60 TL + 15.414,00 TL = 29.283,60 TL
15/12/2025 - 14/1/2026 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2025 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 6.50,38 TL x 16 gün = 104.022,08 TL
2026 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 9.909,00 TL x 14 gün = 138.726,00 TL
15/12/2025 - 14/1/2026 devresi için: 104.022,08 TL + 138.726,00 TL= 242.748,08 TL
15/1/2026 ila 14/12/2026 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 33.030,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 297.270,00 TL
Çırak ve öğrenciler için;
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.
Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;
a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 550,50 TL
Aylık kazanç tutarı : 16.515,00 TL
b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;
15/12/2025 - 14/1/2026 dönemi için;
2025 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 866,85 TL x %50 = 433,43 TL (*)
2026 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 1.101,00 TL x %50 = 550,50 TL
2025 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 433,43 TL x 16 gün = 6.934,88 TL
2026 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 550,50 TL x 14 gün = 7.707,00 TL
15/12/2025 - 14/1/2026 devresi için: 6.934,88 TL + 7.707,00 TL = 14.641,88 TL
15/1/2026 ila 14/12/2026 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç tutarı : 550,50 TL
Aylık kazanç tutarı : 16.515,00 TL
Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;
a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 1.101,00 TL
Aylık kazanç tutarı : 33.030,00 TL
b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;
15/12/2025 - 14/1/2026 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2025 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 866,85 TL x 16 gün = 13.869,60 TL
2026 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 1.101,00 TL x 14 gün = 15.414,00 TL
15/12/2025 - 14/1/2026 devresi için: 13.869,60 TL + 15.414,00 TL = 29.283,60 TL
15/1/2026 ila 14/12/2026 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç tutarı : 1.101,00 TL
Aylık kazanç tutarı : 33.030,00 TL
1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
– Yemek parası:
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında; 158,00 TL (Günlük)
– Çocuk zammı:
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında; 33.030,00 TL x % 2 = 660,60 TL (Aylık)
– Aile zammı (yardımı):
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında; 33.030,00 TL x %10 = 3.303,00 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler
a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler
a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.)
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.101,00 TL x 10 x % 38,75 = 4.266,38 TL (*)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.101,00 TL x 30 x % 38,75 = 12.799,13 TL
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 9.909,00 TL x 10 x % 38,75 = 38.397,38 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 9.909,00 TL x 30 x % 38,75 = 115.192,13 TL
a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.101,00 TL x 10 x % 32,25 = 3.550,73 TL (*)
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.101,00 TL x 30 x % 32,25 = 10.652,18 TL
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 9.909,00 TL x 10 x % 32,25 = 31.956,53 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 9.909,00 TL x 30 x % 32,25= 95.869,58 TL
b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler
b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 1.101,00 TL x %2 = 22,02 TL
Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 22,02 TL x 9 = 198,18 TL
b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,
1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar
1.101,00 TL x 30 x %33,5 = 11.065,05 TL.
2026 yılı için genel sağlık sigortası prim tutarı ne kadardır?
Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin %6’sı tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2026 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 1.981,80 TL’dir.