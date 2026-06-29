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'Macron için fıskiye' manipülasyonu: İmamoğlu'nun trollerini Ankara Büyükşehir yalanladı

'Macron için fıskiye' manipülasyonu: İmamoğlu'nun trollerini Ankara Büyükşehir yalanladı

18:5629/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
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Ankara Büyükşehir, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen trol hesapların manipülasyonlarına 'dur' dedi.
Ankara Büyükşehir, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen trol hesapların manipülasyonlarına 'dur' dedi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da icra edilecek NATO Zirvesi için yapılan hazırlıkları fırsat bilen sosyal medya trolleri, manipülatif paylaşımlara başladı. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen 'Etkili Haber' isimli hesap, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusu yapacağını iddia ettiği Dikmen Vadisi'nde, çalışmayan fıskiyelerin tamir edildiğini öne sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iddiaları X hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Türkiye, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Liderlerin katılacağı zirvede bölgesel güvenlik, savunma iş birliği ve küresel tehditler ele alınacak.

Hemen her katılımcının son yılların en önemli NATO Zirvesi olarak adlandırdığı görüşmeler öncesinde Ankara'da çeşitli önlemler alındı.

Yapılan hazırlıklar, sosyal medyada çeşitli trol hesaplar tarafından manipüle ediliyor.

Macron için fıskiye yalanı

Buna son örnek; yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen 'Etkili Haber' isimli hesabın paylaşımı oldu.

Hesaptan yapılan paylaşımda,
"Macron’un sabah koşusu yapacağı iddia edilen parklardan Ankara Dikmen Vadisi’nde çalışmayan fıskiyeler çalıştırıldı."
denildi.

İmamoğlu'nun trollerini Ankara Büyükşehir yalanladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iddiaları X hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

"Dikmen Vadisi’nde bulunan süs havuzları ve fıskiyelerin, Sayın Emmanuel Macron’un sabah koşusu yapacağı yönündeki iddialar nedeniyle çalıştırıldığına ilişkin paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
denilen açıklamada,
"Söz konusu süs havuzları ve fıskiyeler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonu kapsamında Nisan ayında faaliyete alınmıştır. Hâlihazırda çalışmakta olan sistemler yeni devreye alınmış olmayıp, bahse konu ziyaret iddialarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."
ifadeleri yer aldı.

Hesaplara erişim engeli getirilmişti

Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ve "Etkili Haber" isimli X hesabına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin engellenmesi" gerekçesiyle, geçtiğimiz yılın Kasım ayında, eş zamanlı olarak erişim engeli getirilmişti.



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