'Macron için fıskiye' manipülasyonu: İmamoğlu'nun trollerini Ankara Büyükşehir yalanladı

Ankara'da 7-8 Temmuz'da icra edilecek NATO Zirvesi için yapılan hazırlıkları fırsat bilen sosyal medya trolleri, manipülatif paylaşımlara başladı. Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen 'Etkili Haber' isimli hesap, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusu yapacağını iddia ettiği Dikmen Vadisi'nde, çalışmayan fıskiyelerin tamir edildiğini öne sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iddiaları X hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.
Türkiye, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.
Liderlerin katılacağı zirvede bölgesel güvenlik, savunma iş birliği ve küresel tehditler ele alınacak.
Hemen her katılımcının son yılların en önemli NATO Zirvesi olarak adlandırdığı görüşmeler öncesinde Ankara'da çeşitli önlemler alındı.
Yapılan hazırlıklar, sosyal medyada çeşitli trol hesaplar tarafından manipüle ediliyor.
Macron için fıskiye yalanı
Buna son örnek; yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen 'Etkili Haber' isimli hesabın paylaşımı oldu.
İmamoğlu'nun trollerini Ankara Büyükşehir yalanladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, iddiaları X hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.
Hesaplara erişim engeli getirilmişti
Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" ve "Etkili Haber" isimli X hesabına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin engellenmesi" gerekçesiyle, geçtiğimiz yılın Kasım ayında, eş zamanlı olarak erişim engeli getirilmişti.