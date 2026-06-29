'Macron için fıskiye' manipülasyonu: İmamoğlu'nun trollerini Ankara Büyükşehir yalanladı

"Söz konusu süs havuzları ve fıskiyeler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonu kapsamında Nisan ayında faaliyete alınmıştır. Hâlihazırda çalışmakta olan sistemler yeni devreye alınmış olmayıp, bahse konu ziyaret iddialarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."