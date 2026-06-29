A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: A101 bu haftanın indirimleri

A101 aktüel bu hafta indirimli ürünleriyle alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor. A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. A101 indirimleri kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve temizlik ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor. A101 aktüel ürünler fiyat listesi sayesinde kampanyalı ürünleri ve güncel fiyatları mağazaya gitmeden önce inceleyebilirsiniz. A101 bu haftanın indirimleri, 2 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında ve stoklarla sınırlı olarak müşterilerle buluşacak.

1 /6 A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. A101 indirimleri kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve temizlik ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor. A101 aktüel ürünler fiyat listesi sayesinde kampanyalı ürünleri ve güncel fiyatları mağazaya gitmeden önce inceleyebilirsiniz. A101 bu haftanın indirimleri, 2 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında ve stoklarla sınırlı olarak müşterilerle buluşacak.

2 /6 A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ Samsung 58" UHD Smart TV 31.999 TL Toshiba 55" 4K UHD Vidaa TV 21.999 TL Samsung 50" 4K Ultra Smart LED TV 24.999 TL Şarjlı Mini El Fanı 179 TL Notebook Soğutucu 349 TL Telefon Tutucu 179 TL Işıklı Bluetooth Parti Hoparlörü 899 TL Siyah Cam Ankastre Seti 3'lü 8.499 TL No-Frost Buzdolabı 25.999 TL Bulaşık Makinesi 13.999 TL Buzdolabı 14.999 TL 10 KG Çamaşır Makinesi 18.499 TL 7 KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL

3 /6 APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL VS1 Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL 29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 8.499 TL Philips Espresso Makinesi 18.499 TL Otomatik Makyaj Fırçası Temizleyici 299 TL Philips Şarjlı Dik Süpürge 12.499 TL Grundig Kule Tipi Vantilatör 5.999 TL Dijital Su Isıtıcısı 999 TL 10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL Endüstriyel Fan 1.599 TL Şarjlı Çırpıcı 269 TL Evaporatif Hava Soğutucu 2.399 TL Türk Kahve Makinesi 1.399 TL

4 /6 Benzinli ve LPG'li Jeneratör 11.490 TL Para Sayma Makinesi 3.750 TL Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.169 TL Şeritli Aydınlatma 399 TL Şarjlı Vidalama 899 TL Askılı Şarjlı Fener 199 TL Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 389 TL Organizerli Takım Çantası 549 TL Şarjlı Avuç Taşlama 1.249 TL Emaye Kızartma Tenceresi 449 TL Yuvarlak Metal Kaşıklık 249 TL Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 179 TL Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL Patisserie Kek Kalıbı Çeşitleri 429 TL Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 299 TL Pratik Limon Sıkacağı 19,50 TL Ahşap Kek Fanusu 199 TL Şekilli Buz Aküsü 350 ml 29,50 TL Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 99,50 TL Ahşap Ayaklı Metal Kase 349 TL

5 /6 Sevimli Hayvanlar Sesli Kitaplar 239 TL Piyanolu Makyaj Masası 1.199 TL Ahşap Şut ve Gol Oyunu 319 TL Barbie Tatilde Bebekleri 319 TL Monster Trucks 1:43 Kükreyen Arabalar 599 TL Lisanslı Çıkartmalı Boyama Kitabı 64,50 TL Bebeğimin İlk 100 Kelimesi 129 TL Mıknatıslı Yapbozlar 179 TL Kulaklar ve Kuyruklar Keçe Kitapları 149 TL Bambu Çamaşır Sepeti 699 TL Çift Kişilik Pike 499 TL Tek Kişilik Pike 399 TL Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 299 TL Lavabo Süzgeci 2'li 15 TL Kapı Stoperi 2'li 29,50 TL Katlanır Kasa 2 L 49,50 TL Açılabilir Kaşıklık 99,50 TL Çocuk Güneş Gözlükleri 149 TL Dijital Baskılı Yolluk 749 TL Dijital Baskılı Plaj Çantası 299 TL