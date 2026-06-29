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A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: A101 bu haftanın indirimleri

A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: A101 bu haftanın indirimleri

17:1029/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
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A101 aktüel bu hafta indirimli ürünleriyle alışveriş tutkunlarının dikkatini çekiyor. A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. A101 indirimleri kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve temizlik ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor. A101 aktüel ürünler fiyat listesi sayesinde kampanyalı ürünleri ve güncel fiyatları mağazaya gitmeden önce inceleyebilirsiniz. A101 bu haftanın indirimleri, 2 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında ve stoklarla sınırlı olarak müşterilerle buluşacak.

A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. A101 indirimleri kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve temizlik ürünlerine kadar birçok ürün satışa sunuluyor. A101 aktüel ürünler fiyat listesi sayesinde kampanyalı ürünleri ve güncel fiyatları mağazaya gitmeden önce inceleyebilirsiniz. A101 bu haftanın indirimleri, 2 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında ve stoklarla sınırlı olarak müşterilerle buluşacak.

A101 AKTÜEL 2 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Samsung 58" UHD Smart TV 31.999 TL

Toshiba 55" 4K UHD Vidaa TV 21.999 TL

Samsung 50" 4K Ultra Smart LED TV 24.999 TL

Şarjlı Mini El Fanı 179 TL

Notebook Soğutucu 349 TL

Telefon Tutucu 179 TL

Işıklı Bluetooth Parti Hoparlörü 899 TL

Siyah Cam Ankastre Seti 3'lü 8.499 TL

No-Frost Buzdolabı 25.999 TL

Bulaşık Makinesi 13.999 TL

Buzdolabı 14.999 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 18.499 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL

APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

VS1 Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL

VB5 Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 8.499 TL

Philips Espresso Makinesi 18.499 TL

Otomatik Makyaj Fırçası Temizleyici 299 TL

Philips Şarjlı Dik Süpürge 12.499 TL

Grundig Kule Tipi Vantilatör 5.999 TL

Dijital Su Isıtıcısı 999 TL

10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL

Endüstriyel Fan 1.599 TL

Şarjlı Çırpıcı 269 TL

Evaporatif Hava Soğutucu 2.399 TL

Türk Kahve Makinesi 1.399 TL

Benzinli ve LPG'li Jeneratör 11.490 TL

Para Sayma Makinesi 3.750 TL

Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL

Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.169 TL

Şeritli Aydınlatma 399 TL

Şarjlı Vidalama 899 TL

Askılı Şarjlı Fener 199 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 389 TL

Organizerli Takım Çantası 549 TL

Şarjlı Avuç Taşlama 1.249 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 449 TL

Yuvarlak Metal Kaşıklık 249 TL

Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 179 TL

Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL

Patisserie Kek Kalıbı Çeşitleri 429 TL

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 299 TL

Pratik Limon Sıkacağı 19,50 TL

Ahşap Kek Fanusu 199 TL

Şekilli Buz Aküsü 350 ml 29,50 TL

Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL

Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 99,50 TL

Ahşap Ayaklı Metal Kase 349 TL

Sevimli Hayvanlar Sesli Kitaplar 239 TL

Piyanolu Makyaj Masası 1.199 TL

Ahşap Şut ve Gol Oyunu 319 TL

Barbie Tatilde Bebekleri 319 TL

Monster Trucks 1:43 Kükreyen Arabalar 599 TL

Lisanslı Çıkartmalı Boyama Kitabı 64,50 TL

Bebeğimin İlk 100 Kelimesi 129 TL

Mıknatıslı Yapbozlar 179 TL

Kulaklar ve Kuyruklar Keçe Kitapları 149 TL

Bambu Çamaşır Sepeti 699 TL

Çift Kişilik Pike 499 TL

Tek Kişilik Pike 399 TL

Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 299 TL

Lavabo Süzgeci 2'li 15 TL

Kapı Stoperi 2'li 29,50 TL

Katlanır Kasa 2 L 49,50 TL

Açılabilir Kaşıklık 99,50 TL

Çocuk Güneş Gözlükleri 149 TL

Dijital Baskılı Yolluk 749 TL

Dijital Baskılı Plaj Çantası 299 TL

Antep Fıstıklı Muska 250 TL

Fitil Lokum 139 TL

Kuruyemiş Bar 27,50 TL

Meyve Bar 49,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG 409 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 1 KG 289 TL

Laktozsuz Kefir 250 ml 55 TL

Az Yağlı Yoğurt 9 KG 450 TL

Osmancık Pirinç 5 KG 349 TL

Fıstık Ezmesi 1 KG 149,50 TL

Alıç Sirkesi 500 ml 99,50 TL

Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900g 150 TL

Meyve Şurubu 200 ml 59,50 TL

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A101 2 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu: A101 bu haftanın indirimleri